Radu Miruță, despre scandalul programului SAFE: „O minciună și o intoxicare că banii din Transporturi merg spre firme din Ucraina!”

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a reacționat în urma unor zvonuri apărute în spațiul public legate de deturnarea fondurilor europene din programul SAFE.
Oficialul a demontat speculațiile potrivit cărora finanțările destinate infrastructurii rutiere din România ar fi fost direcționate către companii ucrainene, prezentând situația reală a constructorilor selectați pentru marile proiecte de autostrăzi.
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Banii europeni rămân în țară: 7 din cele 9 firme sunt românești
Radu Miruță a ținut să clarifice situația celor 9 tronsoane de autostradă finanțate prin acest mecanism european, arătând că speculațiile din ultimele zile nu au nicio bază reală și reprezintă doar o tentativă de manipulare.
„Au existat 9 tronsoane de autostradă prin programul SAFE, iar pentru 6 dintre acestea au fost deja semnate contractele. Am auzit zvonuri potrivit cărora banii din programul SAFE nu doar că de la Apărare merg spre nu știu ce țări, dar și la Transporturi se îndreaptă spre firme din Ucraina. Este o minciună și o intoxicare!”, a declarat ferm ministrul interimar al Transporturilor.
Pentru a pune capăt controverselor, oficialul a oferit detalii clare despre naționalitatea consorțiilor care au câștigat licitațiile licitate prin Ministerul Transporturilor:
„Am verificat care sunt companiile care construiesc pe cele 9 tronsoane de autostradă: 7 sunt românești, iar celelalte două sunt o firmă spaniolă și una italiană.”
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Progrese majore pe infrastructură: Ultimele trei contracte, semnate în curând
În ciuda zgomotului politic și a campaniilor de dezinformare, Radu Miruță dă asigurări că proiectele de infrastructură rutieră finanțate prin programul SAFE avansează rapid și fără blocaje instituționale.
„Pe programul SAFE stăm bine: s-au semnat contractele pentru 6 din cele 9 tronsoane, iar celelalte 3 se vor semna curând”, a concluzionat ministrul interimar.
Controverse uriașe în jurul contractelor semnate de România cu gigantul german Rheinmetall prin programul SAFE. În timp ce Guvernul anunță achiziții de puțin peste 4,7 miliarde de euro, compania susține oficial că valoarea totală a contractelor se ridică la 5,7 miliarde. Diferența de un miliard ridică semne de întrebare, iar Realitatea Plus a analizat documentele transmise de ambele părți.
Executivul vorbește despre contracte în valoare totală de 4,7 miliarde de euro, în timp ce producătorul german anunță public o sumă cu un miliard mai mare: 5,7 miliarde de euro.
Potrivit Guvernului, România a semnat trei contracte majore:
– achiziția a 298 de mașini de luptă ale infanteriei pe șenile Lynx, plus derivate – 3,337 miliarde euro;
– 11 sisteme de apărare antiaeriană, dintre care 7 sisteme Skynex, 2 sisteme Skyranger și 2 sisteme navale Millenium – 981,9 milioane euro;
– muniție de calibru 35 mm AHEAD – 449,75 milioane euro.
SURSA: comunicat Guvernul României
Totalul anunțat oficial: peste 4,7 miliarde de euro.
În schimb, în comunicatul transmis de Rheinmetall, lista produselor este mai amplă. Compania menționează:
– 298 de vehicule Lynx;
– o familie completă de vehicule blindate de ultimă generație;
– sisteme de apărare aeriană Skyranger;
– muniție de calibru mediu pentru apărare aeriană;
– două nave de patrulare offshore;
– două nave de sprijin pentru scafandri.
Valoarea totală anunțată de companie: 5,7 miliarde de euro.
SURSA: comunicat Rheinmetall
Diferența de un miliard ridică întrebări majore: fie Guvernul nu a inclus toate componentele contractului în comunicarea publică, fie Rheinmetall a agregat și alte acorduri comerciale în aceeași sumă. Deocamdată, niciuna dintre părți nu a explicat discrepanța.