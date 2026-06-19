Radu Miruță, după scandalul dronei maritime explodată în Portul Constanța: „Situația de securitate este gravă! Nu e de joacă”

După incidentele recente de securitate care au pus pe jar autoritățile, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, trage un semnal de alarmă de o gravitate fără precedent cu privire la vulnerabilitățile celui mai mare port de la Marea Neagră.
Oficialul a anunțat măsuri drastice pe linia de apărare maritimă, dar și o problemă masivă de siguranță rutieră pe Autostrada Soarelui (A2), provocată de camioanele supraîncărcate care pleacă din port.
Ultimatum de 3 luni pentru securizarea punctelor critice dinspre mare
În contextul tensiunilor accentuate de la Marea Neagră și al scandalului legat de drona maritimă, ministrul a cerut măsuri urgente și imediate de la conducerea Portului Constanța, avertizând că breșele de securitate nu mai pot fi tolerate.
„La Portul Constanța situația de securitate este gravă. Am dat o dispoziție conducerii portului să vină cu un plan care să fie implementat în 3 luni pentru cele trei puncte critice la intrarea dinspre mare înspre port”, a declarat Radu Miruță.
Acesta a ținut să transmită un mesaj ferm tuturor entităților implicate în gestionarea infrastructurii strategice, cerând responsabilitate maximă:
„Sper să reușească instituțiile responsabile să înțeleagă că nu este de joacă și că acest plan trebuie implementat imediat.”
Dezastru pe Autostrada A2: 15.000 de camioane au intrat supraîncărcate spre București
Pe lângă vulnerabilitățile de la porțile maritime ale țării, Radu Miruță a descoperit o situație revoltătoare pe uscat, în urma unor verificări inopinate privind traficul greu care părăsește Portul Constanța pe Autostrada A2. Mii de camioane distrug asfaltul și pun în pericol siguranța rutieră, circulând cu mult peste tonajul legal.
„Am verificat personal care este situația cu depășirea limitei de greutate admise pe autostrada care pleacă din port, pe A2. Pe segmentul Portul Constanța - București, am verificat greutatea și au fost 15.000 de treceri peste limita legală doar pe un singur sens”, a dezvăluit ministrul interimar al Transporturilor.
Pentru a stopa fenomenul curselor ilegale de mare tonaj care distrug infrastructura rutieră abia modernizată, Miruță a anunțat că va trece la digitalizarea controalelor:
„Am cerut un sistem electronic care să monitorizeze greutatea”, a conchis oficialul.
Planul de urgență pentru cele trei puncte maritime critice și monitorizarea electronică a camioanelor pe A2 devin, astfel, prioritățile de securitate națională pe care Ministerul Transporturilor le impune în regim de forță majoră.