Radu Miruță, după scandalul dronei maritime explodată în Portul Constanța: „Situația de securitate este gravă! Nu e de joacă”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 19 iun. 2026, 11:56

După incidentele recente de securitate care au pus pe jar autoritățile, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, trage un semnal de alarmă de o gravitate fără precedent cu privire la vulnerabilitățile celui mai mare port de la Marea Neagră.

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