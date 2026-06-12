Patriarhia Română îndeamnă la discernământ şi apărare a valorilor creştine în contextul paradei Bucharest Pride

Sursă: Realitatea.Net

Patriarhia Română și-a exprimat preocuparea pastorală în legătură cu organizarea paradei Bucharest Pride, subliniind că astfel de manifestări publice pot contribui la amplificarea confuziei privind valorile spirituale într-o societate confruntată deja cu provocări demografice și sociale.

“Patriarhia Română îşi exprimă îngrijorarea pastorală faţă de organizarea, în Bucureşti, a unei parade dedicate promovării diversităţii orientărilor sexuale, într-un context social şi spiritual care are nevoie de echilibru, discernământ şi responsabilitate. În misiunea sa de păstrare şi transmitere a învăţăturii creştine, Biserica Ortodoxă Română mărturiseşte că familia întemeiată pe căsătoria dintre un bărbat şi o femeie, pentru a da naştere la copii, reprezintă un dar şi o binecuvântare a lui Dumnezeu, fiind temelia vieţii comunitare şi a formării tinerelor generaţii. În acest sens, orice manifestare publică ce promovează modele diferite de această învăţătură poate fi privită cu îngrijorare şi neacceptare“, a transmis, vineri, Biroul de Presă al Patriarhiei Române.

Instituția îşi exprimă convingerea că pacea socială şi respectul reciproc sunt esenţiale pentru binele comun al societăţii şi reaminteşte faptul că manifestările publice de tipul Bucharest Pride pot conduce la accentuarea confuziei valorilor spirituale într-o societate deja afectată de declin demografic şi de instabilitate socială.

De asemenea, “din grijă pastorală concretă”, Patriarhia Română subliniază că răspunsul creştinilor ortodocşi trebuie să fie unul luminat de pace, rugăciune şi respect faţă de demnitatea fiecărei persoane.

“Nu susţinem şi nu încurajăm nicio formă de discurs ofensator, denigrare sau violenţă, acestea fiind contrare Evangheliei iubirii lui Hristos. În faţa provocărilor actuale, îndemnăm clerul şi credincioşii mireni să intensifice rugăciunea şi să cultive valorile credinţei creştine în familie, în parohie şi societate”, mai transmite Patriarhie Română.