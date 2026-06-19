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PSD, reacție la dosarul lui Dominic Fritz: „USR trebuie să îi retragă susținerea”

Dominic Fritz, declarat incompatibil cu funcția. Foto/ARhivă

Dominic Fritz, declarat incompatibil cu funcția. Foto/ARhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 19 iun. 2026, 13:25

PSD cere oficial conducerii USR suspendarea primarului Timișoarei, Dominic Fritz, din toate funcțiile politice. Solicitarea vine în urma unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) privind încălcarea normelor de integritate de către edil, social-democrații reclamând și retragerea sprijinului politic pentru conducerea primăriei.

„Dincolo de implicațiile legale, USR are obligația morală și politică de a aplica propriilor membri aceleași standarde stricte de integritate pe care le-a pretins, cu înverșunare, de la adversarii politici. Din perspectiva principiilor invocate obsesiv de acest partid, fiecare zi în care Dominic Fritz rămâne în funcția de primar și de președinte de filială reprezintă un afront incalificabil la adresa cetățenilor. Orice tentativă de a face scut în jurul său va descalifica definitiv și irevocabil USR din rolul de „instanță morală” pe care și l-a asumat agresiv încă de la înființare.

Potrivit propriilor linii retorice din campaniile electorale, USR ar trebui să se abțină de la comentarea deciziilor judecătorești. Prin urmare, orice încercare de a victimiza politic un condamnat sau de a insinua legături între contextul actual și decizia magistraților reprezintă un atac violent la adresa Justiției.

Nu în ultimul rând, PSD avertizează prefectul USR de Timiș să nu abuzeze de funcție pentru a-l menține ilegal pe Dominic Fritz în fruntea orașului. Jurisprudența Curții Constituționale și a ÎCCJ este clară: în cazul unei decizii definitive de conflict de interese, mandatul primarului încetează de drept, iar prefectul are obligația legală de a emite ordinul de eliberare din funcție.

Dominic Fritz trebuie să plece!”, se arată în comunicatul celor de la PSD.

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