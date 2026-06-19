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Actual· 2 min citire
PSD, reacție la dosarul lui Dominic Fritz: „USR trebuie să îi retragă susținerea”
Dominic Fritz, declarat incompatibil cu funcția. Foto/ARhivă
PSD cere oficial conducerii USR suspendarea primarului Timișoarei, Dominic Fritz, din toate funcțiile politice. Solicitarea vine în urma unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) privind încălcarea normelor de integritate de către edil, social-democrații reclamând și retragerea sprijinului politic pentru conducerea primăriei.
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