Cristian Ghinea, mesaj suburban după verdictul ICCJ privind pe Dominic Fritz:

Publicat 19 iun. 2026, 11:17 Sursă Realitatea PLUS

Reacție suburbană din partea lui Cristian Ghinea, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că Dominic Fritz e în conflict de interese. Senatorul a comentat decizia printr-o înjurătură și spune că, citez, sistemul nu va reuși să schimbe șefia USR.

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