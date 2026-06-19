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Politica· 1 min citire

Cristian Ghinea, mesaj suburban după verdictul ICCJ privind pe Dominic Fritz:

Cristian Ghinea / Facebook

Cristian Ghinea / Facebook

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 iun. 2026, 11:17
SursăRealitatea PLUS

Reacție suburbană din partea lui Cristian Ghinea, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că Dominic Fritz e în conflict de interese. Senatorul a comentat decizia printr-o înjurătură și spune că, citez, sistemul nu va reuși să schimbe șefia USR.

"Aș vrea ca el să reziste acolo pentru a fi un fel de „fuck you” către sistem. Deci nu schimbați voi șefii la USR. Eu sper și fac un apel public aici și la el.

Eu sper ca Dominic Fritz să nu își dea demisia de la președinția USR. Repet, nu e vorba de furt, de îmbogățire ilicită. E o mizerie tot cazul", a transmis Cristian Ghinea.

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