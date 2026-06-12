Trenurile Soarelui 2026 au intrat în circulație. Legături directe spre litoral din toate regiunile țării

Sursă: Realitatea.net

Programul estival „Trenurile Soarelui” 2026 a intrat în circulație vineri și va asigura, până la începutul lunii septembrie, legături directe către stațiunile de la Marea Neagră.

CFR Călători a anunțat că programul se desfășoară în perioada 12/13 iunie - 6/7 septembrie 2026. În acest interval, turiștii vor putea ajunge cu trenul la litoral din toate regiunile țării.

„În perioada 12/13 iunie - 6/7 septembrie 2026, CFR Călători asigură legături directe către staţiunile de la Marea Neagră, din toate regiunile ţării, prin programul estival Trenurile Soarelui”, se arată într-un comunicat al companiei.

Schimbări temporare pe ruta Constanța - Mangalia

CFR Călători a transmis și că, între 13 și 30 iunie 2026, trenurile de pe ruta Constanța - Mangalia vor circula în condiții speciale.

Măsura are legătură cu redeschiderea completă a liniei feroviare dintre Hm Costinești și Mangalia.

„În perioada 13 - 30 iunie 2026, circulaţia trenurilor pe secţia Constanţa - Mangalia se va desfăşura în contextul redeschiderii liniei Hm Costineşti - Mangalia pe întreaga distanţă, fără oprire în staţia Costineşti Tabără, la solicitarea CFR SA”, precizează CFR Călători.

Recomandare pentru turiștii care merg la Costinești

Compania le recomandă celor care vor să ajungă în stațiunea Costinești să folosească stația feroviară Costinești.

Programul „Trenurile Soarelui” este organizat anual în sezonul estival și are rolul de a suplimenta legăturile feroviare către litoral. Prin acest program, turiștii pot călători direct din mai multe orașe ale țării către stațiunile de la Marea Neagră.