Apelul unui preot către parlamentari înainte de votul pentru Guvernul Adrian Veștea: „Haideți să facem ceva pentru țară!”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 12:35

Preotul Florin Mihalache a transmis un apel către parlamentarii români, pe care îi roagă să cântărească votul pentru Guvernul Adrian Veștea cu gândul la țară, la românii plecați în străinătate și la viitorul celor care vor să se întoarcă acasă. Mesajul său are un ton puternic emoțional și duhovnicesc, fiind construit ca o rugăminte adresată aleșilor, nu ca o pledoarie politică.

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