Apelul unui preot către parlamentari înainte de votul pentru Guvernul Adrian Veștea: „Haideți să facem ceva pentru țară!”

Preotul Florin Mihalache a transmis un apel către parlamentarii români, pe care îi roagă să cântărească votul pentru Guvernul Adrian Veștea cu gândul la țară, la românii plecați în străinătate și la viitorul celor care vor să se întoarcă acasă. Mesajul său are un ton puternic emoțional și duhovnicesc, fiind construit ca o rugăminte adresată aleșilor, nu ca o pledoarie politică.
Preotul spune că nu este interesat de partide și că nu cere niciun favor. El afirmă însă că l-a cunoscut pe Adrian Veștea în urmă cu doi-trei ani și că a văzut în acesta „un om minunat”. În mesajul său, Florin Mihalache le cere parlamentarilor să se gândească la România, la strămoși, la copiii care pleacă din țară și la românii din diaspora care ar vrea să revină acasă, dar care nu simt că au sprijin pentru acest pas.
Florin Mihalache spune că apelul său nu este politic
În mesaj, preotul Florin Mihalache vorbește despre anii petrecuți în America, unde spune că a slujit peste 25 de ani, a ridicat biserici, a publicat cărți și a scris colinde și poezii duhovnicești. După întoarcerea în România, acesta spune că a făcut o chilie lângă Lacul Bicaz, de unde privește, după propriile cuvinte, spre „această frumoasă, minunată și deosebită țară românească”.
Apelul său este îndreptat către parlamentarii care urmează să decidă prin vot soarta Guvernului Adrian Veștea. Florin Mihalache le cere să facă această alegere cu sufletul și să se gândească la situația României, despre care spune că se află „într-un mare dezastru”.
Preotul vorbește despre românii din diaspora care vor să revină acasă
O parte importantă a mesajului este legată de românii plecați în străinătate. Preotul susține că mulți români aflați în consulatele americane vor să se întoarcă acasă, pentru că le este dor de familie, de părinți, de copii și de România. El spune că țara are nevoie de oameni care să facă ceva pentru ea și că tinerii nu ar trebui să mai plece printre străini. În același timp, Florin Mihalache vorbește despre România ca despre o țară cu un potențial mare, pe care o descrie ca fiind „o țară de elită” și „un popor minunat”, scrie Solidnews.ro.
Apelul preotului Florin Mihalache
„Doamne, ajută!Iubiți frați români parlamentari, aș vrea să vă transmit un mesaj foarte frumos, sufletesc.
Sunt Părintele Florin Mihalache. Am slujit peste 25 de ani în America ca preot, am făcut câteva biserici, am publicat cărți, am scris colinde și poezii duhovnicești și am făcut tot ce a fost frumos pentru sufletele românilor din Diaspora și pentru țara românească. M-am reîntors în țara românească și am reușit să fac o frumoasă chilie lângă Lacul Bicaz, jud. Piatra Neamț, și de aici privesc la această frumoasă, minunată și deosebită țară românească, nu de acum, ci de mai mulți ani.
Am văzut ce se întâmplă zilele acestea și, fără să vreau, la un eveniment, acum 2-3 ani, l-am cunoscut pe Domnul Adrian Veștea, care este dorit să fie Prim-ministru, și am văzut în dânsul un om minunat. Nu mă interesează nimic politic, niciun fel de partid. Mă interesează un singur lucru: sunt mulți români, în consulatele americane, care vor să se întoarcă acasă. Vă întrebați de ce? Pentru că le este dor de casă, de părinți, de copii, și nu avem sprijin pentru această întoarcere.
Eu, sufletește, nu am nevoie de nimic, de niciun favor de la absolut nimeni, de niciun partid, dar l-am cunoscut pe Domnul Adrian Veștea și cred că va fi un om minunat pentru viitorul țării noastre românești. Faceți ce vreți, cum vă dictează sufletul, inima, dar cântăriți puțin: țara este într-un mare dezastru. Chiar nu vă iubiți strămoșii, părinții, bunicii, pe toți cei care s-au jertfit pentru această țară, ca să fie atât de frumoasă precum o avem?
Bun, am înțeles, avem nevoie de bani, dar avem nevoie și de țara noastră, de copiii noștri, să nu mai plece printre străini (căci străinii au dorit să ne cotropească și astăzi doresc) și să fim un popor frumos. Suntem o țară de elită, suntem un popor minunat. Haideți să facem ceva pentru țara asta. Este un moment foarte frumos, unic. Nu vreau să influențez pe nimeni, doar o rugăminte sufletească, duhovnicească, în ceea ce vreau să vă exprim astăzi. Eu cred că merită să vă gândiți puțin cu sufletul, să vă întoarceți cu mintea dumneavoastră la poporul român și să încercați să dați o șansă acestui neam frumos românesc. Și Maica Domnului, și Dumnezeu, și toți Sfinții ne iubesc foarte mult. Haideți să facem ceva pentru țară! Doamne, ajută!
Omul care te ajută când nu ai nevoie de nimic este omul adevărat. România noastră frumoasă are nevoie de oameni frumoși. Să știți de la mine că noi, noi toți, suntem un popor frumos, numai că nu știm să mulțumim pentru ceea ce am primit de la Dumnezeu. Păcat, un mare păcat. Noi am fost, suntem și vom fi un popor de elită, indiferent de ce se va întâmpla. Într-o zi vom înțelege că toate visele de iubire din viața noastră pentru poporul nostru vor fi o mare pagubă dacă nu le împlinim. Încă mai avem timp să ne gândim la moșii și strămoșii noștri, la copiii noștri, pe care îi înstrăinăm pentru a fi diferiți decât noi. Vor rămâne în timp niște străini care nu vor ști de neamul românesc, care este o bogăție dăruită de Dumnezeu.
Să ne ajute Dumnezeu, Măicuța Sfântă și Sfântul Apostol Andrei, dimpreună cu toți Sfinții români care ne-au ajutat să clădim această țară, un imperiu duhovnicesc!”