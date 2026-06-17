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Transportul public din Alba Iulia, blocat după protestul șoferilor care își cer salariile restante

transport public Alba Iulia

transport public Alba Iulia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 10:01

Transportul public local din Alba Iulia a fost blocat miercuri, după ce șoferii Societății de Transport Public (STP) au refuzat să iasă pe traseu, nemulțumiți că nu și-au primit salariile și tichetele de masă de peste două luni. Singurele curse operate sunt cele care asigură legătura dintre municipiu și cele 12 localități din zona metropolitană.

Angajații susțin că activitatea nu va fi reluată până când nu vor primi drepturile salariale restante, afirmând că pentru mulți dintre ei acesta este singurul venit al familiei.

STP Alba Iulia pune situația pe seama unei datorii de peste 14 milioane de lei pe care o atribuie Primăriei Alba Iulia, reprezentând compensații pentru servicii de transport prestate și neîncasate. Operatorul avertizează că blocajul financiar afectează plata salariilor celor peste 200 de angajați și poate pune în pericol implementarea unui proiect finanțat prin PNRR, în valoare de peste 154 de milioane de euro.

De cealaltă parte, Primăria Alba Iulia respinge acuzațiile și susține că și-a respectat obligațiile asumate prin bugetul local, precizând că nu are restanțe la plata sumelor aprobate pentru serviciul public de transport. Reprezentanții administrației locale consideră că plata salariilor este responsabilitatea exclusivă a operatorului și nu poate fi transferată asupra municipalității.

În lipsa unei soluții rapide, transportul public din Alba Iulia riscă să rămână afectat, cu impact direct asupra locuitorilor și navetiștilor din cele 13 localități deservite.

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