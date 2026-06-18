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Autostrada Braşov – Făgăraş prinde contur. A fost emis Acordul de Mediu. Șeful CNAIR a făcut anunțul

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 16:14

Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a anunțat că, joi, a fost emis Acordul de Mediu pentru Autostrada Braşov – Făgăraş, care va avea o lungime de 49,3 km.

Șeful CNAIR a subliniat că pe traseu vor fi realizate 3 noduri rutiere (Codlea Sud, Codlea Nord şi Şercaia), dar şi alte 49 de poduri, pasaje şi viaducte.

„Tot pe traseul autostrăzii Braşov - Făgăraş au mai fost prevăzute 49 de poduri, pasaje şi viaducte. De asemenea, vor fi realizate un spaţiu de servicii tip S3, o parcare de scurtă durată, precum şi un Centru de Întreţinere şi Coordonare. Vor fi realizate şi 3 structuri de tip cut and cover / galerie acoperită, cu o lungime cumulată de aproximativ 800 de metri, care vor avea şi rol de ecoducte”, a scris Pistol într-o postare pe Facebook.

Potrivit lui, documentaţia aferentă Studiului de Fezabilitate va fi înaintată către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pentru analizare şi avizare în cadrul Consiliului Tehnico-Economic.

În etapa următoare, documentaţia va parcurge etapa de avizare în cadrul Consiliului Interministerial şi cea necesară obţinerii Hotărârii de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, mai precizează Cristian Pistol.

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