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Autostrada Braşov – Făgăraş prinde contur. A fost emis Acordul de Mediu. Șeful CNAIR a făcut anunțul
FOTO: Facebook
Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a anunțat că, joi, a fost emis Acordul de Mediu pentru Autostrada Braşov – Făgăraş, care va avea o lungime de 49,3 km.
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