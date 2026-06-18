Autostrada Braşov – Făgăraş prinde contur. A fost emis Acordul de Mediu. Șeful CNAIR a făcut anunțul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 16:14

Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a anunțat că, joi, a fost emis Acordul de Mediu pentru Autostrada Braşov – Făgăraş, care va avea o lungime de 49,3 km.

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