România vrea să mai scoată 152 GWh de energie dintr-un proiect început în 1981. Ce se întâmplă acum la Surduc-Siriu

Publicat 18 aug. 2026, 09:11 Sursă Agerpres

Centrala Hidroelectrică (CHE) Nehoiașu II ar putea fi pusă în funcțiune în anul 2029, după ce Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor (MMAP) a emis acordul de mediu pentru creșterea ponderii producției de energie electrică din surse regenerabile prin finalizarea lucrărilor și asigurarea monitorizării permanente a impactului asupra mediului la amenajarea hidroenergetică Surduc-Siriu, realizată în procent de 78%.

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