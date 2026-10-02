Mare atenție, șoferi! Circulația pe A1, între Sibiu și Boița, va fi închisă începând de luni, 5 octombrie

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că, începând de luni, circulația rutieră pe autostrada A1, între Sibiu și Boița, va fi închisă pentru continuarea lucrărilor la lotul 2 al Autostrăzii Sibiu–Pitești. Potrivit reprezentanților instituției, restricțiile sunt programate până la 19 decembrie 2026.
Un nou pasaj va fi construit în zona Boiţa
”Atenţie! Închidere circulaţie pe A1, între Sibiu şi Boiţa, pentru continuarea construcţiei lotului 2 a autostrăzii Sibiu-Piteşti (A1)! În data de 05 octombrie 2026, Asocierea de constructori turci Mapa-Cengiz va începe lucrările la pasajul peste breteaua rutieră care asigura descărcarea A1 în DN7”, a anunțat, vineri, CNAIR.
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere precizează că pasajul face parte din nodul rutier care va asigura conexiunea dintre A13 şi A1, în zona localităţii Boiţa.
Construcţia pasajului se va realiza în consolă, ceea ce presupune utilizarea unui cofrag metalic mobil.
”În aceste condiţii circulaţia pe A1 (între nodurile rutiere Cisnădie şi Boiţa) trebuie întreruptă, pentru ca lucrările să nu pună în pericol participanţii la traficul rutier”, precizează CNAIR.
Trafic deviat pe DN7 şi DN1
Restricţiile de circulaţie vor fi valabile în perioada 5 octombrie – 19 decembrie 2026.
În această perioadă, traficul rutier va fi deviat pe DN7, pe ruta Boiţa – Tălmaciu – Veştem, şi pe DN1, între Veştem şi Cisnădie.