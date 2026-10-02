Mare atenție, șoferi! Circulația pe A1, între Sibiu și Boița, va fi închisă începând de luni, 5 octombrie

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 2 oct. 2026, 19:00

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că, începând de luni, circulația rutieră pe autostrada A1, între Sibiu și Boița, va fi închisă pentru continuarea lucrărilor la lotul 2 al Autostrăzii Sibiu–Pitești. Potrivit reprezentanților instituției, restricțiile sunt programate până la 19 decembrie 2026.

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