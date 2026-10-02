Târguri de Crăciun în Europa 2026: când se deschid și ce program au în Viena, Budapesta, Praga și alte orașe

Scris de Darius Stănescu Publicat: 2 oct. 2026, 14:06

Târgurile de Crăciun din Europa încep să se deschidă din prima jumătate a lunii noiembrie 2026, iar unele evenimente festive continuă până în ianuarie 2027. Viena, Budapesta, Praga, Colmar, Bratislava, Dresda, Berlin și Ljubljana se numără printre destinațiile pentru care turiștii își pot planifica vacanțele de iarnă.

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