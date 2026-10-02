Târguri de Crăciun în Europa 2026: când se deschid și ce program au în Viena, Budapesta, Praga și alte orașe
Târgul de Crăciun de la Viena (foto: profimedia)
Târgurile de Crăciun din Europa încep să se deschidă din prima jumătate a lunii noiembrie 2026, iar unele evenimente festive continuă până în ianuarie 2027. Viena, Budapesta, Praga, Colmar, Bratislava, Dresda, Berlin și Ljubljana se numără printre destinațiile pentru care turiștii își pot planifica vacanțele de iarnă.
Datele de deschidere și programul diferă de la un oraș la altul, dar și între târgurile organizate în aceeași destinație. La Viena și Budapesta, principalele piețe de Crăciun se deschid pe 13 noiembrie, în timp ce târgurile din centrul Pragăi încep pe 28 noiembrie.
Calendarul târgurilor de Crăciun 2026
Berlin – Glühwald: 6 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027
Viena – Rathausplatz: 13 noiembrie – 26 decembrie 2026
Budapesta – Vörösmarty Square: din 13 noiembrie 2026, până în perioada Anului Nou
Praga – Piața Păcii: 20 noiembrie – 24 decembrie 2026
Colmar: 23 noiembrie – 29 decembrie 2026
Dresda – Striezelmarkt: 25 noiembrie – 24 decembrie 2026
Bratislava: 26 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027
Ljubljana: 27 noiembrie 2026 – 15 ianuarie 2027
Praga – Old Town Square și Wenceslas Square: 28 noiembrie 2026 – 6 ianuarie 2027
Perioada unui program festiv nu coincide neapărat cu programul tuturor tarabelor și atracțiilor. La Budapesta, de exemplu, expozanții de produse artizanale și trenulețul pentru copii sunt anunțați până pe 28 decembrie, după care piața este pregătită pentru petrecerea de Anul Nou.
Viena și Budapesta: deschidere în noiembrie
Târgul de Crăciun din Viena 2026
Târgul de Crăciun din Rathausplatz, Piața Primăriei din Viena, se deschide pe 13 noiembrie 2026 și poate fi vizitat până pe 26 decembrie.
Programul obișnuit este zilnic, între orele 10:00 și 22:00. În Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, târgul se închide mai devreme, la ora 18:30.
În zona Rathausplatz sunt anunțate și atracții de sezon, inclusiv Vienna Ice World, spații pentru copii și decorațiuni specifice Adventului.
Târgul de Crăciun din Budapesta 2026
La Budapesta, târgul din Vörösmarty Square începe pe 13 noiembrie 2026 și continuă până în perioada Anului Nou. Programul obișnuit este:
Luni–joi: 11:00–21:00.
Vineri–sâmbătă: 11:00–22:00.
Duminică: 11:00–21:00.
De sărbători, sunt anunțate intervale speciale de funcționare:
24 decembrie: 10:00–14:00.
25 și 26 decembrie: 12:00–18:00.
31 decembrie: deschis până la ora 03:00, în dimineața de Anul Nou.
Expozanții de produse artizanale și trenulețul pentru copii vor fi prezenți până pe 28 decembrie. Ulterior, piața va fi pregătită pentru evenimentele de Revelion.
Budapesta găzduiește și târgul din jurul Bazilicii Sfântul Ștefan. Calendarul acestuia trebuie consultat separat, deoarece datele și orele de funcționare pot diferi de cele din Vörösmarty Square.
Praga, Colmar și Bratislava
Târgurile de Crăciun din Praga 2026
Principalele târguri de Crăciun din Praga, organizate în Piața Orașului Vechi și în Piața Wenceslas, se deschid pe 28 noiembrie 2026 și rămân deschise până pe 6 ianuarie 2027.
Alte două piețe încep sezonul festiv mai devreme:
Piața Păcii, Náměstí Míru: 20 noiembrie – 24 decembrie 2026, zilnic între 10:00 și 20:00.
Piața Republicii: 25 noiembrie – 24 decembrie 2026.
Astfel, turiștii care ajung în Praga înainte de ultimul weekend din noiembrie vor putea vizita târgurile cu deschidere mai timpurie.
Târgurile de Crăciun din Colmar 2026
La Colmar, târgurile din Place Jeanne d’Arc și Petite Venise sunt programate între 23 noiembrie și 29 decembrie 2026.
Programul general anunțat este:
Luni–joi: 11:00–19:00.
Vineri–duminică: 11:00–20:00.
24 decembrie: 11:00–17:00.
Piața din Place Jeanne d’Arc pune accent pe produse locale și tradiții alsaciene, în timp ce zona Petite Venise completează traseul festiv cu decorul său de case colorate.
Târgurile de Crăciun din Bratislava 2026
Târgurile oficiale de Crăciun din Bratislava se deschid pe 26 noiembrie 2026, la ora 18:00. Evenimentele sunt organizate în principal în Piața Principală și Piața Hviezdoslav și continuă până pe 3 ianuarie 2027.
Programul obișnuit este zilnic, între 10:00 și 22:00, cu excepția zilelor de 24 și 25 decembrie, pentru care turiștii trebuie să consulte programul special.
Vizitatorii vor găsi produse tradiționale slovace, preparate internaționale și obiecte artizanale. În centrul orașului este anunțată și o zonă festivă cu brazi decorați de copii.
Dresda, Berlin și Ljubljana
Târgul de Crăciun din Dresda 2026
Striezelmarkt din Dresda, prezentat de organizatori drept cel mai vechi târg de Crăciun din Germania, se desfășoară între 25 noiembrie și 24 decembrie 2026, în Altmarkt.
Târgul reunește peste 200 de comercianți, cu produse artizanale, specialități culinare și tradiții specifice regiunii Saxonia. Programul diferă în ziua deschiderii și în Ajun:
25 noiembrie: 16:00–21:00.
26 noiembrie – 23 decembrie: zilnic, 10:00–21:00.
24 decembrie: 10:00–14:00.
Târgurile de Crăciun din Berlin 2026
Berlinul are mai multe piețe și evenimente de Crăciun, fiecare cu propriul calendar.
Târgul din Alexanderplatz este programat între 23 noiembrie și 26 decembrie 2026, zilnic între orele 11:00 și 22:00.
Berliner Glühwald, organizat la Uber Platz, începe mai devreme, pe 6 noiembrie 2026, și continuă până pe 3 ianuarie 2027. Programul anunțat este de miercuri până duminică, începând cu ora 16:00.
Programul festiv în Ljubljana
La Ljubljana, programul „Festive December” începe pe 27 noiembrie 2026 și se încheie pe 15 ianuarie 2027.
Centrul istoric găzduiește târgul de Crăciun, tarabe cu mâncare și băuturi, concerte și evenimente gratuite pentru adulți și copii. Calendarul general al manifestărilor festive se întinde și după Anul Nou, însă programul fiecărei activități trebuie verificat separat.
Datele și orele de funcționare pot fi modificate înainte sau în timpul sezonului. Înainte de rezervarea călătoriei, turiștii ar trebui să consulte paginile oficiale ale organizatorilor, în special pentru vizitele din 24–26 decembrie și din perioada Revelionului.
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