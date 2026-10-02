Până când mai pot folosi românii vechea carte de identitate pentru călătorii în UE și Schengen. După această dată, cartea electronică devine obligatorie
Până când mai pot folosi românii vechea carte de identitate
Buletinul românesc emis după modelul din 1997 nu dispare imediat din uz. Documentul rămâne valabil până la data înscrisă pe acesta, însă există o diferență importantă între perioada în care poate fi folosit ca act de identitate și perioada în care poate fi utilizat pentru călătorii în Uniunea Europeană și Spațiul Schengen.
Vechiul buletin rămâne valabil până la data înscrisă pe document, dar pentru călătoriile în UE și Schengen există un termen important, 3 august 2031. Până atunci, românii pot trece treptat la noile documente de identitate, care au format de card și funcții diferite.
Autoritățile pun la dispoziție două variante noi, respectiv cartea electronică de identitate, cunoscută sub abrevierea CEI, și cartea de identitate simplă, CIS. Deși cele două documente au același format, diferențele dintre ele sunt importante, mai ales în ceea ce privește călătoriile și funcțiile electronice.
Cât timp mai este valabil vechiul buletin
Românii care au încă un buletin emis după modelul din 1997 nu sunt obligați să îl schimbe imediat doar pentru că au apărut noile cărți de identitate.
Vechiul document rămâne valabil până la data înscrisă pe el. În același timp, pentru călătoriile în Uniunea Europeană și Spațiul Schengen trebuie ținut cont de termenul de 3 august 2031.
Această dată nu înseamnă că toate buletinele vechi expiră atunci. Ea este legată de posibilitatea folosirii documentului ca act de călătorie în UE și Spațiul Schengen.
Românii au, astfel, posibilitatea de a trece la unul dintre noile documente de identitate înainte de expirarea celui pe care îl dețin în prezent.
CEI și CIS au același format, dar funcții foarte diferite
Între cartea electronică de identitate și cartea de identitate simplă există diferențe importante.
Cartea electronică de identitate, CEI, este prevăzută cu un cip și oferă mai multe funcționalități electronice. Documentul poate fi utilizat pentru călătorii în toate statele Uniunii Europene, precum și în Islanda, Norvegia, Liechtenstein și Elveția.
CEI este recunoscută drept document de călătorie și în alte state, printre care se află Republica Moldova și Turcia.
Pe lângă utilizarea pentru călătorii, cartea electronică de identitate permite autentificarea online și folosirea semnăturii electronice. Documentul dispune și de mecanisme avansate de securitate pentru protejarea datelor personale.
O altă diferență importantă este legată de domiciliu. Adresa nu este tipărită pe cardul CEI, ci este stocată electronic. În cazul schimbării adresei, aceasta poate fi actualizată fără eliberarea unui nou document.
Cartea electronică de identitate poate fi solicitată și la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.
Ce oferă cartea de identitate simplă
CIS are, la rândul său, format de card, însă nu dispune de funcțiile electronice ale CEI.
Diferența este, astfel, importantă pentru persoanele care vor să aibă un act de identitate ce poate fi folosit și atunci când călătoresc în străinătate. CEI oferă această posibilitate, în timp ce CIS este destinată utilizării ca document de identitate și nu are funcționalitățile electronice disponibile pe CEI.
Când devine obligatorie schimbarea actului de identitate
În anumite situații, schimbarea documentului nu mai este doar o opțiune.
Cererea pentru eliberarea unui nou act de identitate trebuie depusă cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea documentului actual. Există și un termen-limită: solicitarea trebuie făcută cu cel puțin 15 zile înainte de data expirării.
Schimbarea documentului este necesară și atunci când apar anumite modificări ale datelor personale.
Printre situațiile în care trebuie solicitat un nou act se numără schimbarea numelui, a prenumelui sau a datei nașterii. Modificarea adresei de domiciliu poate impune, de asemenea, schimbarea documentului.
Există și situații administrative legate de localitatea sau strada de domiciliu în care actul trebuie înlocuit.
CEI poate fi solicitată și pentru copiii sub 14 ani
Cartea electronică de identitate nu este destinată exclusiv persoanelor care au împlinit 14 ani.
CEI poate fi eliberată începând de la vârsta de 0 ani. Pentru copiii care nu au împlinit 14 ani, cererea poate fi depusă de părinți sau de reprezentantul legal, în condițiile stabilite de autorități.
Există însă o diferență în ceea ce privește costurile. Pentru copiii sub 14 ani, CEI nu este gratuită în aceleași condiții aplicabile primei cărți electronice solicitate de o persoană care a împlinit cel puțin 14 ani.
Cât costă noile acte de identitate
Pentru persoanele care au cel puțin 14 ani, prima solicitare a cărții electronice de identitate este gratuită, în condițiile programului de finanțare menționat de autorități.
În cazul copiilor sub 14 ani, costul CEI este de 70 de lei.
Aceeași sumă, de 70 de lei, se aplică și în cazul unei a doua solicitări pentru cartea electronică de identitate.
Persoanele care aleg cartea de identitate simplă trebuie să achite 40 de lei.
Prin urmare, alegerea dintre CEI și CIS presupune nu doar diferențe legate de funcțiile documentului, ci și costuri diferite în anumite situații.
CEI poate fi cerută și în altă localitate
CEI poate fi solicitată la orice serviciu public comunitar pentru evidența persoanelor, indiferent de domiciliul sau reședința solicitantului.
Programările se fac online, prin serviciul pus la dispoziție de Ministerul Afacerilor Interne.
În perioadele în care nu mai sunt disponibile locuri la serviciul din localitatea de domiciliu, autoritățile recomandă verificarea disponibilității și la serviciile din alte localități.
Astfel, solicitantul are posibilitatea de a căuta un loc disponibil și în altă localitate, fără ca domiciliul sau reședința să îl limiteze la un singur serviciu de evidență a persoanelor.
CEI trebuie solicitată și ridicată personal
Cartea electronică de identitate nu poate fi obținută prin procură.
Prezența fizică a solicitantului la ghișeu este necesară pentru preluarea imaginii faciale, a amprentelor digitale, după caz, și a semnăturii.
Nici ridicarea documentului nu poate fi făcută prin intermediul unei alte persoane. CEI trebuie ridicată personal, deoarece în acel moment sunt stabilite cele două coduri PIN asociate documentului.
Cartea electronică de identitate are două coduri PIN, fiecare având o funcție distinctă.
Unul dintre coduri are patru cifre și este utilizat pentru autentificare. Celălalt are șase cifre și este folosit pentru semnătura electronică.
Ce trebuie făcut dacă CEI este pierdută sau furată
În cazul pierderii sau furtului cărții electronice de identitate, titularul trebuie să anunțe cât mai repede autoritățile.
Măsura este importantă deoarece documentul conține certificate electronice care ar putea fi utilizate în mod necorespunzător dacă ajung la alte persoane.
CEI și certificatele electronice înscrise pe aceasta pot fi suspendate, blocate sau revocate după sesizarea autorităților, astfel încât să nu mai poată fi folosite în mod necorespunzător.
Pentru românii care dețin încă vechiul buletin, momentul schimbării depinde astfel de situația documentului și de nevoile titularului, însă data de 3 august 2031 rămâne termenul relevant pentru utilizarea vechiului model ca document de călătorie în Uniunea Europeană și Spațiul Schengen.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News