Până când mai pot folosi românii vechea carte de identitate pentru călătorii în UE și Schengen. După această dată, cartea electronică devine obligatorie

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 2 oct. 2026, 16:29

Buletinul românesc emis după modelul din 1997 nu dispare imediat din uz. Documentul rămâne valabil până la data înscrisă pe acesta, însă există o diferență importantă între perioada în care poate fi folosit ca act de identitate și perioada în care poate fi utilizat pentru călătorii în Uniunea Europeană și Spațiul Schengen.

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