Podul de la Sighetu Marmației, care leagă România de Ucraina, se deschide traficului pe 8 octombrie

Publicat 2 oct. 2026, 18:11 Sursă Agerpres

Șoferii care trec granița dintre România și Ucraina vor avea, începând din 8 octombrie 2026, o nouă variantă de traversare a râului Tisa. Noul pod rutier construit între Sighetu Marmației și Bila Țerkva este programat să intre în circulație după mai multe amânări, investiția totală depășind 50 de milioane de euro.

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