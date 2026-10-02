Podul de la Sighetu Marmației, care leagă România de Ucraina, se deschide traficului pe 8 octombrie
Podul care leagă România de Ucraina se deschide traficului pe 8 octombrie
Șoferii care trec granița dintre România și Ucraina vor avea, începând din 8 octombrie 2026, o nouă variantă de traversare a râului Tisa. Noul pod rutier construit între Sighetu Marmației și Bila Țerkva este programat să intre în circulație după mai multe amânări, investiția totală depășind 50 de milioane de euro.
'După multe amânări din cauze diverse noul pod rutier va deveni operațional din 8 octombrie, moment în care va avea loc deschiderea în prezența autorităților din România și Ucraina. Pentru a putea face traficul funcțional la data amintită au avut loc o serie de întâlniri și clarificări cu reprezentanți din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Transporturilor, Compania Națională de Investiții Rutiere și alte instituții care asigura activitatea în noul punct de legătură cu Ucraina', a spus președintele Consiliului Județean (CJ) Maramureș, Gabriel Zetea, citat de Agerpres.
Acesta a mai precizat că pentru a putea face operațional traficul rutier din și înspre Ucraina, Autoritatea Vamală și Poliției de Frontieră trebuia să aibă toate sistemele funcționale și personalul aferent.
Noua infrastructură a fost gândită pentru a prelua un volum mai mare de trafic între cele două țări și include nu doar podul propriu-zis, ci și un drum nou, un punct de frontieră cu 12 benzi și mai multe construcții destinate activităților de control.
Deschiderea este rezultatul unor demersuri și discuții purtate între autoritățile locale și reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Transporturilor, Companiei Naționale de Investiții Rutiere și instituțiilor care se ocupă de controlul frontierei.
Două poduri construite unul lângă altul peste Tisa
Noua legătură rutieră face conexiunea între zona municipiului Sighetu Marmației, din România, și localitatea Bila Țerkva, din Ucraina. Traversarea râului Tisa se face printr-o structură cu o lungime totală de 268 de metri.
Proiectul nu se limitează însă la cei 268 de metri ai podului. În cadrul investiției au fost incluși aproximativ 1,2 kilometri de drum nou, astfel încât noua conexiune să poată fi integrată în infrastructura rutieră de pe cele două maluri.
Podul are, de fapt, două structuri paralele. Acestea sunt amplasate la o distanță de trei metri una de cealaltă, fiecare dintre ele fiind destinată unui singur sens de circulație.
Fiecare structură dispune de două benzi de circulație și trotuare. Pe lângă podurile principale, proiectul include și cinci poduri de desecare, precum și o intersecție amenajată sub forma unui sens giratoriu.
12 benzi la noul punct de frontieră
Una dintre cele mai importante componente ale investiției este punctul de trecere a frontierei. Noua infrastructură a fost proiectată cu un număr mare de benzi, astfel încât diferitele categorii de trafic să poată fi gestionate separat.
În total, punctul de frontieră va avea 12 benzi, câte șase pentru fiecare sens de circulație.
Cele șase benzi de pe fiecare sens sunt împărțite astfel:
două benzi pentru autoturisme;
două benzi pentru transportul de mărfuri;
o bandă destinată Corpului Diplomatic;
o bandă pentru transportul de persoane.
Configurația permite, astfel, separarea fluxurilor de trafic în funcție de tipul vehiculelor și de categoria de transport, ceea ce reprezintă o schimbare importantă față de infrastructura existentă.
Noul punct de frontieră va include și două clădiri administrative, destinate Poliției de Frontieră și autorității vamale. La acestea se adaugă patru hale de control.
Vechiul pod nu va fi închis
Odată cu deschiderea noii construcții, vechiul pod dintre Sighetu Marmației și Ucraina nu va fi scos din uz. Cele două infrastructuri vor funcționa în paralel.
Podul existent este utilizat încă de la începutul anilor 2000 și are o singură cale de circulație, la care se adaugă două alei destinate pietonilor.
În anii care au trecut de la inaugurarea sa, traficul de la graniță a crescut considerabil. O creștere importantă a fost înregistrată după izbucnirea războiului din Ucraina, când infrastructura rutieră de la frontiera dintre cele două state a căpătat un rol și mai important.
Vechiul pod a intrat în 2026 într-un proces de reparații, după ce structura a fost afectată de utilizarea îndelungată.
Noua construcție este destinată să preia o parte din traficul existent și să ofere o capacitate de circulație mai mare. În același timp, ea aduce o conexiune rutieră modernizată între România și Ucraina, cu fluxuri distincte pentru mai multe categorii de vehicule.
Investiția depășește 50 de milioane de euro
Valoarea proiectului, incluzând noul pod și infrastructura asociată, trece de 50 de milioane de euro.
Dimensiunea investiției reflectă faptul că proiectul nu presupune doar construirea traversării peste Tisa. Sunt incluse drumul nou, punctul de frontieră, spațiile administrative, halele de control, structurile de desecare și intersecția de tip girație.
Potrivit caracteristicilor proiectului, noua structură a fost concepută pentru o durată de exploatare de cel puțin 100 de ani.
Deschiderea este programată pentru 8 octombrie
Punerea în funcțiune a noii conexiuni a fost precedată de mai multe amânări. Pentru operaționalizarea punctului de frontieră au fost necesare discuții între autoritățile locale, instituțiile centrale și structurile responsabile de traficul rutier, controlul frontierei și activitatea vamală.
Deschiderea oficială a noului pod este programată pentru 8 octombrie 2026 și urmează să aibă loc în prezența autorităților din România și Ucraina.
Din acel moment, șoferii care vor traversa frontiera prin zona Sighetu Marmației vor avea la dispoziție o infrastructură nouă, cu două benzi pe fiecare sens pe pod și cu un punct de frontieră în care cele 12 benzi sunt împărțite în funcție de tipul traficului.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News