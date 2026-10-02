10.000 de rezerviști din București și Ilfov sunt chemați la unitățile militare, din 5 octombrie
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Aproximativ 10.000 de rezerviști militari din București și Ilfov urmează să fie chemați, începând de luni, 5 octombrie, la unitățile militare la care sunt repartizați. Convocarea are loc în cadrul exercițiului de mobilizare MOBEX București–Ilfov 26, programat între 5 și 12 octombrie 2026.
Ministerul Apărării Naționale precizează că nu toți rezerviștii cu domiciliul în Capitală și în județul Ilfov vor fi chemați. Vor participa doar persoanele stabilite pentru această etapă a exercițiului. MApN arată că astfel de activități sunt organizate periodic pentru verificarea modului în care structurile de apărare pot fi completate cu resursele umane și materiale prevăzute în planurile de mobilizare.
Când trebuie să se prezinte rezerviștii la unități
Persoanele selectate pentru MOBEX București–Ilfov 26 vor primi ordinul de chemare. Documentul indică unitatea la care trebuie să ajungă fiecare rezervist, precum și data și ora prezentării.
Prezentarea la locul stabilit în ordinul de chemare este obligatorie pentru rezerviștii incluși în planurile de mobilizare. Legea nr. 446/2006 prevede că rezerviștii voluntari și rezerviștii din planurile de mobilizare trebuie să participe la antrenamentele și exercițiile de mobilizare atunci când sunt solicitați de instituțiile cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale.
Pentru MOBEX București–Ilfov 26, fiecare rezervist convocat va participa la activități pe durata unei zile, la unitatea militară indicată în ordin. MApN precizează că ordinele vor fi înmânate de structurile Ministerului Afacerilor Interne.
Ce se întâmplă după sosirea în unitatea militară
La prezentare începe procedura de primire a rezerviștilor. Sunt verificate documentele, iar acestora li se comunică unitatea, structura și funcția în care sunt repartizați în cadrul exercițiului.
Urmează instructajele privind regulile de securitate, protecția informațiilor și prevenirea și stingerea incendiilor. Rezerviștii trec apoi prin evaluarea medicală și printr-o scurtă evaluare psihologică.
După aceste verificări, participanții primesc uniforma militară și armamentul din dotare. Programul este conceput astfel încât să verifice modul în care rezerviștii pot fi integrați în structurile pentru care sunt prevăzuți în planurile de mobilizare.
Exercițiul include trageri și mai multe activități de instruire
Programul rezerviștilor nu se limitează la verificarea documentelor și la repartizarea în unități. Pe durata activităților sunt prevăzute mai multe secvențe de pregătire militară.
Participanților le sunt prezentate principalele categorii de armament și tehnică militară, după care aceștia se deplasează în poligon și execută o ședință de tragere cu armamentul din dotare.
Pregătirea include și activități practice în mai multe domenii. Printre acestea se numără:
instrucția sanitară;
protecția CBRN;
instrucția genistică;
comunicațiile și informatica;
instrucția tactică;
pregătirea specifică armei și specialității.
După încheierea activităților, rezerviștii revin în cazarmă, unde predau armamentul și echipamentul primit și își recuperează hainele civile.
La plecare, fiecare participant primește o adeverință care confirmă participarea la exercițiu. Documentul poate fi prezentat angajatorului pentru justificarea absenței și acordarea drepturilor prevăzute de lege.
Ce drepturi au rezerviștii care sunt salariați
Rezerviștii care au un loc de muncă beneficiază de concediu suplimentar plătit pentru participarea la exercițiile de mobilizare. MApN precizează că pentru această activitate angajatorul trebuie să asigure participarea rezervistului, pe baza adeverinței eliberate de centrul militar.
Legea nr. 446/2006 prevede pentru militarii rezerviști salariați chemați la antrenamente și exerciții de mobilizare dreptul la concediu suplimentar plătit de maximum cinci zile, plata fiind realizată de angajator în baza adeverinței eliberate de centrul militar.
Pentru actualul exercițiu, MApN precizează că este acordată o zi de concediu suplimentar plătit.
Și transportul poate fi decontat. Rezerviștii care se deplasează la unitate cu mijloace de transport în comun pot solicita decontarea biletelor, în condițiile menționate în ordinul de chemare. Legea prevede, de asemenea, decontarea cheltuielilor de transport pentru chemarea rezerviștilor la exercițiile și antrenamentele de mobilizare.
Ce instituții participă la MOBEX București–Ilfov 26
Exercițiul nu este desfășurat exclusiv de Ministerul Apărării Naționale. La activități participă structuri din mai multe instituții cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale.
În cadrul MOBEX București–Ilfov 26 sunt implicate:
Ministerul Apărării Naționale;
Ministerul Afacerilor Interne;
Serviciul Român de Informații;
Serviciul de Telecomunicații Speciale;
Administrația Națională a Penitenciarelor.
Obiectivul este verificarea și evaluarea modului în care aceste structuri pot planifica, organiza și desfășura activitățile prevăzute în cazul declarării unei stări de mobilizare totală, în limitele atribuțiilor fiecărei instituții.
Exercițiile MOBEX verifică inclusiv modul în care structurile sunt completate cu resurse umane și materiale. MApN arată că asemenea exerciții sunt planificate și organizate anual, în principiu în mai multe județe ale țării.
Ce înseamnă, de fapt, MOBEX B-IF-26
Denumirea „MOBEX B-IF-26” se referă la un exercițiu planificat pentru verificarea mecanismelor și procedurilor de mobilizare. Activitatea nu înseamnă declararea stării de mobilizare.
Diferența este importantă. Legea nr. 355/2009 definește starea de mobilizare drept un ansamblu de măsuri extraordinare care pot fi instituite, între altele, în domeniile politic, economic, social, administrativ, diplomatic, juridic și militar, în cazul apariției sau iminenței unei amenințări grave care poate afecta securitatea statului.
Mobilizarea poate fi parțială sau totală, iar declararea acesteia se face potrivit procedurilor constituționale. Pentru mobilizarea parțială sau totală este necesară o decizie oficială, distinctă de organizarea unui exercițiu de pregătire.
Prin urmare, MOBEX B-IF-26 verifică modul în care instituțiile și resursele prevăzute în planurile de mobilizare ar funcționa într-o asemenea situație, fără ca exercițiul în sine să reprezinte declararea unei stări de mobilizare.
MApN precizează că exercițiile de acest tip au caracter de rutină și sunt organizate pe timp de pace. Pentru București și Ilfov, un exercițiu similar a avut loc în 2025, iar în 2026 au fost programate unități care nu fuseseră verificate la ediția precedentă.
De ce sunt chemați rezerviștii
Miza exercițiului este verificarea modului în care planurile existente pot fi puse în practică. Nu este suficient ca o unitate să aibă stabilite pe hârtie funcțiile și numărul de oameni necesari. Exercițiul urmărește și verificarea modului în care rezerviștii ajung la structurile în care sunt repartizați și trec prin procedurile de primire, echipare și instruire.
În cazul MOBEX București–Ilfov 26, rezerviștii convocați vor parcurge tocmai aceste etape, de la prezentarea la unitate și verificarea documentelor până la instruire, echipare și activitățile practice.
MApN a precizat că ediția din 2026 vizează unitățile militare din Capitală și Ilfov care nu au fost verificate în cadrul exercițiului MOBEX B-IF-25. Exercițiul din 2025 a fost organizat tot pentru verificarea pregătirii populației și a modului de completare a unităților cu personal și tehnică.
Ce se întâmplă dacă un rezervist nu se prezintă
Obligația de prezentare este prevăzută de legislația privind pregătirea populației pentru apărare. Refuzul de a primi ordinul de chemare și neprezentarea la exercițiile de mobilizare sunt sancționate contravențional.
În forma actuală a Legii nr. 446/2006, neprezentarea la exercițiile și antrenamentele de mobilizare se sancționează cu amendă de la 2 la 6 puncte. Refuzul de a primi ordinul de chemare este sancționat cu amendă de la 8 la 16 puncte. Un punct reprezintă 20% din salariul minim brut pe economie.
Există însă și situații în care neprezentarea poate fi justificată. Legea prevede, între altele, cazuri de boală, imposibilitate de deplasare, deces al unui membru al familiei sau forță majoră, cu obligația de a anunța centrul militar și de a prezenta documentele justificative în termenul prevăzut de lege.
Exercițiul se încheie pe 12 octombrie
MOBEX București–Ilfov 26 se desfășoară în perioada 5–12 octombrie 2026. Rezerviștii convocați nu sunt chemați pe întreaga perioadă a exercițiului, ci se prezintă la unitățile militare la data stabilită în propriile ordine de chemare.
La finalul activităților, aceștia predau echipamentul primit, primesc documentele care atestă participarea și părăsesc unitățile militare.
Exercițiul urmărește, în ansamblu, verificarea capacității de planificare, organizare și desfășurare a activităților specifice mobilizării, precum și a modului în care instituțiile cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale cooperează și aplică procedurile stabilite.
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