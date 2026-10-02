10.000 de rezerviști din București și Ilfov sunt chemați la unitățile militare, din 5 octombrie

Publicat 2 oct. 2026, 19:25 Sursă MApN

Aproximativ 10.000 de rezerviști militari din București și Ilfov urmează să fie chemați, începând de luni, 5 octombrie, la unitățile militare la care sunt repartizați. Convocarea are loc în cadrul exercițiului de mobilizare MOBEX București–Ilfov 26, programat între 5 și 12 octombrie 2026.

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