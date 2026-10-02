Cardul de sănătate și noua carte electronică de identitate pot fi folosite în paralel în octombrie. Ce spune CNAS despre semnarea serviciilor

Publicat 2 oct. 2026, 19:55 Sursă CNAS

Furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale pot folosi, pe parcursul lunii octombrie, atât Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate (CEAS), cât și Cartea Electronică de Identitate (CEI) pentru autentificare și semnarea serviciilor.

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