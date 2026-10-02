Cardul de sănătate și noua carte electronică de identitate pot fi folosite în paralel în octombrie. Ce spune CNAS despre semnarea serviciilor

Furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale pot folosi, pe parcursul lunii octombrie, atât Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate (CEAS), cât și Cartea Electronică de Identitate (CEI) pentru autentificare și semnarea serviciilor.
Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a transmis că cele două documente pot fi utilizate în paralel în această perioadă, iar furnizorii pot recurge la varianta disponibilă în funcție de situația tehnică.
Semnarea serviciilor nu este obligatorie în octombrie
CNAS precizează că, în luna octombrie, semnarea serviciilor cu CEAS sau CEI nu reprezintă o condiție obligatorie pentru validarea acestora.
Lipsa semnăturii nu constituie un motiv pentru respingerea serviciului la validare, dacă sunt respectate celelalte reguli aplicabile.
În cazul în care sistemul afișează mesajul „serviciul nu a fost semnat cu cardul”, acesta are doar rol de avertizare și informare. Mesajul nu înseamnă că serviciul va fi respins automat.
Astfel, furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale pot continua activitatea chiar și în situațiile în care autentificarea sau semnarea cu unul dintre cele două documente nu este posibilă.
'În această perioadă, semnarea serviciilor cu CEAS sau CEI nu este obligatorie. Lipsa semnării nu constituie motiv de respingere la validare, iar mesajul 'serviciul nu a fost semnat cu cardul' are exclusiv caracter de avertizare și informare, cu condiția respectării celorlalte reguli aplicabile', a transmis CNAS.
CNAS recomandă utilizarea CEAS sau CEI
Casa Națională de Asigurări de Sănătate îi încurajează pe furnizori să utilizeze Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate sau Cartea Electronică de Identitate ori de câte ori acest lucru este posibil.
Utilizarea celor două documente permite, totodată, identificarea eventualelor probleme tehnice apărute în funcționare. CNAS le solicită furnizorilor să semnaleze dificultățile întâmpinate, astfel încât acestea să poată fi verificate și soluționate.
Informațiile transmise de furnizori sunt relevante pentru verificarea și îmbunătățirea funcționării sistemului și pentru finalizarea operaționalizării acestei componente a Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS).
Pacienții își pot primi în continuare serviciile medicale
Măsura anunțată de CNAS are ca obiectiv asigurarea continuității activității furnizorilor și a accesului pacienților la serviciile medicale.
Pacienții pot beneficia în continuare de servicii medicale, iar medicamentele și dispozitivele medicale pot fi eliberate în condițiile aplicabile.
CNAS subliniază că măsura este valabilă pe parcursul lunii octombrie și urmărește să permită continuarea acordării serviciilor, în timp ce este verificată și îmbunătățită funcționarea componentei din PIAS.