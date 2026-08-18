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Fermierii anunță un protest de amploare pe 15 septembrie, în fața Guvernului: „Au făcut din România o batjocură”

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat18 aug. 2026, 12:07
SursăRealitatea PLUS

Fermierii pregătesc noi proteste și cheamă oamenii în stradă pe 15 septembrie, în fața Guvernului. La manifestație sunt așteptați crescători de ovine, agricultori, legumicultori, văcari și crescători de capre din întreaga țară. Aceștia acuză Guvernul condus de Ilie Bolojan că a transformat agricultura și zootehnia într-o „batjocură”. Organizatorii vorbesc despre un apel făcut din disperare și cer o mobilizare cât mai mare la București, conform Realitatea PLUS.

Acuzații dure la adresa Guvernului

Nemulțumirile reclamate de fermieri sunt legate de scumpirea motorinei, situația crescătorilor de animale și costurile suportate de legumicultori pentru puțurile de apă. Ionică, unul dintre ciobanii care promovează manifestația, susține că actuala guvernare și-a bătut joc de sectoare întregi ale agriculturii. Acesta acuză autoritățile că nu ascultă oamenii care ies în stradă și că tratează cu dispreț problemele din mediul rural. Mesajul său este unul extrem de dur și îi cheamă la protest pe toți cei afectați.

„Facem un apel de disperare, de data asta de disperare. Statul român, actuala guvernare care ne conduce, a avut nesimțirea să-și bată joc de tot ce-a însemnat zootehnie, agricultură și legumicultură, prin diferite moduri. Scumpiri la motorină, oile le omoară, vacile le omoară, pe legumicultori îi pune să plătească puțurile de apă. Băi, ce problemă au oamenii ăștia cu cei 5.000 de oameni din stradă? Ce problemă au oamenii ăștia? Chiar atât de tâmpiți ne credeți pe fiecare? Adică nici nu știu cum să vă zic, n-aș vrea să jignesc”, a spus Ionică.

Protestul este anunțat pentru 15 septembrie

Manifestația ar urma să fie organizată pe 15 septembrie, la București, în fața Guvernului. Apelul se adresează agricultorilor, legumicultorilor și tuturor crescătorilor de animale din România. Ionică îi cheamă în stradă și pe românii care vor să se alăture nemulțumirilor fermierilor. „În data de 15 septembrie, cu mic, cu mare, agricultori, legumicultori, români de bună-credință, ciobanii, căprarii din România și văcarii, o să ne vedem la București”, a transmis acesta.

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