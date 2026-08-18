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Social· 2 min citire
Fermierii anunță un protest de amploare pe 15 septembrie, în fața Guvernului: „Au făcut din România o batjocură”
Publicat18 aug. 2026, 12:07
SursăRealitatea PLUS
Fermierii pregătesc noi proteste și cheamă oamenii în stradă pe 15 septembrie, în fața Guvernului. La manifestație sunt așteptați crescători de ovine, agricultori, legumicultori, văcari și crescători de capre din întreaga țară. Aceștia acuză Guvernul condus de Ilie Bolojan că a transformat agricultura și zootehnia într-o „batjocură”. Organizatorii vorbesc despre un apel făcut din disperare și cer o mobilizare cât mai mare la București, conform Realitatea PLUS.
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