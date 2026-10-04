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Report uriaș la extragerile Loto: La ce categorii sunt cele mai mari premii
Buletin loto 6 din 49
Publicat4 oct. 2026, 12:55
Actualizat4 oct. 2026, 12:56
Duminică, 4 septembrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat peste 16.500 de câștiguri în valoare totală de peste 1,5 milioane de lei.
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