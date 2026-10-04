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Report uriaș la extragerile Loto: La ce categorii sunt cele mai mari premii

Buletin loto 6 din 49

Buletin loto 6 din 49

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat4 oct. 2026, 12:55
Actualizat4 oct. 2026, 12:56

Duminică, 4 septembrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat peste 16.500 de câștiguri în valoare totală de peste 1,5 milioane de lei.

Potrivit Loteriei Române, la tragerea Joker, s-a înregistrat joi un câștig de categoria a III-a în valoare de peste 52.000 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Drobeta-Turnu Severin.

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 8,46 milioane de lei (peste 1,6 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 299.000 de lei (peste 56.600 de euro). La Noroc Plus este în joc un report la categoria I de peste 95.900 de lei (peste 18.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste două milioane de lei (390.000 de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 56.100 de lei. La Super Noroc este în joc un report cumulat de peste 478.700 de lei (peste 90.700 de euro).

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