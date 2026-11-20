GHID PRACTIC. Cât sunt valabile numerele roșii și ce trebuie să faci pentru a le obține
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Cei care cumpără o mașină nouă sau second-hand și vor să circule cu ea înainte de înmatricularea definitivă pot solicita numere roșii. Pentru a obține dreptul de circulație provizorie, proprietarul trebuie să parcurgă câțiva pași: să pregătească documentele necesare, să încheie o asigurare RCA valabilă, să depună dosarul la serviciul de înmatriculări și să achite taxele pentru autorizație și plăcuțele provizorii. Numerele roșii permit circulația pe drumurile publice din România pentru o perioadă de maximum 90 de zile.
Numere roșii în 2026: cât costă, ce acte sunt necesare și cât timp poți circula cu ele
Obținerea numerelor roșii în 2026 presupune achitarea unor taxe în valoare totală de 77 de lei pentru un autoturism care necesită două plăcuțe standard. La acest cost se adaugă asigurarea RCA, obligatorie pentru eliberarea autorizației de circulație provizorie.
Numerele roșii sunt necesare în special pentru mașinile cumpărate din străinătate, care nu au fost încă înmatriculate definitiv în România. Procedura poate fi parcursă și în cazul vehiculelor noi, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.
Pentru a obține autorizația provizorie, proprietarul trebuie să pregătească documentele necesare și să depună cererea la serviciul de înmatriculări competent. Iată care sunt taxele, actele solicitate, perioada de valabilitate și regulile pe care trebuie să le respecte șoferii.
Ce sunt numerele roșii și cine le poate solicita?
Numerele roșii reprezintă numere de înmatriculare provizorie acordate vehiculelor care nu au fost încă înmatriculate definitiv în România. Acestea sunt eliberate împreună cu o autorizație de circulație provizorie, document care permite utilizarea temporară a mașinii pe drumurile publice din România.
Autorizația este emisă pe numele proprietarului și permite circulația vehiculului în perioada înscrisă în document, cu respectarea condițiilor legale.
Numerele roșii sunt solicitate cel mai frecvent de persoanele care cumpără autoturisme second-hand din Germania, Franța, Italia sau alte țări și trebuie să efectueze formalitățile necesare înmatriculării în România.
Procedura este disponibilă și pentru:
autoturisme noi care urmează să fie înmatriculate;
vehicule second-hand achiziționate din România, dar care nu au fost încă înmatriculate definitiv;
autovehicule importate din alte state, pentru care proprietarul trebuie să finalizeze formalitățile administrative.
Ce acte sunt necesare pentru numere roșii în 2026?
Dosarul pentru eliberarea numerelor roșii trebuie să conțină documentele prevăzute de Ordinul MAI nr. 181/2024, care reglementează procedura de înmatriculare și autorizare provizorie a vehiculelor.
Pentru o persoană fizică, documentele necesare sunt:
Cererea pentru eliberarea autorizației de circulație provizorie.
Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra autoturismului, precum contractul de vânzare-cumpărare sau factura.
Polița RCA valabilă, încheiată pe numele proprietarului.
Actul de identitate al solicitantului.
Documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile străine, în cazul vehiculelor care au mai fost înmatriculate în alt stat.
Dovada achitării contravalorii autorizației provizorii.
Dovada plății plăcuțelor cu numere de înmatriculare provizorii.
Documentele care atestă dreptul de reprezentare, dacă solicitarea este depusă printr-un împuternicit.
În cazul persoanelor juridice, dosarul trebuie completat cu documentele care atestă existența firmei și calitatea reprezentantului legal sau a persoanei împuternicite.
Pentru autoturismele importate din afara Uniunii Europene pot exista și cerințe suplimentare, în funcție de situația vamală a vehiculului.
Este recomandat ca proprietarul să verifice lista documentelor solicitate de serviciul județean de înmatriculări înainte de depunerea dosarului, pentru a evita drumurile suplimentare.
Cât costă numerele roșii în 2026?
Costul numerelor roșii în 2026 este de 77 de lei pentru un autoturism obișnuit, care necesită două plăcuțe standard.
Suma este formată din taxa pentru autorizația de circulație provizorie și contravaloarea celor două plăcuțe.
La această sumă trebuie adăugat costul poliței RCA. Prețul asigurării diferă în funcție de caracteristicile autoturismului, datele proprietarului și perioada de asigurare.
Prin urmare, 77 de lei reprezintă costul administrativ al autorizației și al plăcuțelor, nu cheltuiala totală pentru obținerea dreptului de circulație.
Dacă proprietarul apelează la o firmă specializată în servicii de înmatriculare, tariful pentru intermediere se achită separat.
Unde se plătesc taxele pentru numerele roșii?
Taxele pot fi achitate prin modalitățile de plată acceptate de autorități, inclusiv prin platformele electronice disponibile, precum Ghișeul.ro, acolo unde operațiunile respective sunt disponibile.
Pentru plățile realizate prin Sistemul Național Electronic de Plată Online nu mai este necesară prezentarea separată a dovezii achitării, verificarea efectuându-se electronic.
Unde se depun actele pentru numere roșii?
Cererea pentru eliberarea numerelor roșii se depune la serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent teritorial.
În general, este vorba despre serviciul de înmatriculări din județul în care proprietarul are domiciliul sau sediul, după caz.
Dosarul nu se depune la Poliția Rutieră. Autorizațiile de circulație provizorie sunt eliberate de structurile administrative care gestionează înmatricularea vehiculelor.
Înainte de prezentarea la ghișeu, proprietarul trebuie să verifice dacă este necesară o programare online. În funcție de județ, programările se pot realiza prin platforma DGPCI sau prin serviciile electronice puse la dispoziție de Ministerul Afacerilor Interne.
Cât timp sunt valabile numerele roșii?
În România, autorizația de circulație provizorie poate avea o valabilitate de maximum 90 de zile.
Proprietarul poate solicita o autorizație pentru întreaga perioadă, dacă sunt îndeplinite condițiile legale, sau poate opta pentru intervale mai scurte.
De exemplu, autorizația poate fi solicitată inițial pentru 30 de zile, iar ulterior se poate obține o nouă perioadă de autorizare, astfel încât durata cumulată să nu depășească limita legală.
Un aspect important este valabilitatea poliței RCA. Autorizația provizorie nu poate fi emisă pentru o perioadă mai lungă decât cea acoperită de asigurarea obligatorie.
Astfel, dacă proprietarul încheie o poliță RCA valabilă timp de 30 de zile, nu poate obține pe baza acesteia o autorizație provizorie valabilă 90 de zile.
Cum obții numere roșii pentru o mașină adusă din Germania?
Pentru autoturismele second-hand cumpărate din Germania sau din alte state europene, procedura de obținere a numerelor roșii presupune prezentarea documentelor care dovedesc achiziția și, după caz, a actelor de înmatriculare din țara de proveniență.
Cumpărătorul trebuie să prezinte contractul de vânzare-cumpărare sau factura, documentele de identitate și polița RCA, alături de celelalte acte solicitate pentru autorizarea provizorie.
O situație particulară apare atunci când proprietarul nu poate prezenta documentele de înmatriculare străine ale vehiculului, deși acesta a fost înmatriculat anterior în alt stat.
În această situație, conform condițiilor prevăzute de Ordinul MAI nr. 181/2024, autorizația provizorie poate fi eliberată pentru o perioadă de maximum cinci zile.
Valabilitatea nu poate depăși perioada pentru care există asigurare RCA.
Din acest motiv, este important ca persoanele care cumpără mașini din străinătate să verifice dacă au primit toate documentele vehiculului. Lipsa actelor originale sau a documentelor necesare poate limita perioada în care autoturismul poate circula cu numere provizorii.
Se pot obține numere roșii fără RAR și ITP?
Da. Pentru eliberarea numerelor roșii, efectuarea verificărilor la Registrul Auto Român și obținerea cărții de identitate a vehiculului nu reprezintă condiții generale obligatorii.
De asemenea, ITP-ul nu figurează printre cerințele generale pentru emiterea autorizației de circulație provizorie.
Acest lucru este important mai ales pentru persoanele care cumpără autoturisme second-hand din străinătate și trebuie să le aducă în România înainte de finalizarea procedurilor de înmatriculare definitivă.
Totuși, lipsa obligației de a prezenta cartea de identitate a vehiculului sau dovada ITP pentru autorizarea provizorie nu înseamnă că mașina poate circula indiferent de starea sa tehnică.
Vehiculul trebuie să respecte condițiile legale privind circulația pe drumurile publice.
Pentru înmatricularea definitivă, proprietarul va trebui să parcurgă formalitățile aplicabile la RAR. Acestea pot include identificarea vehiculului, eliberarea cărții de identitate, certificarea autenticității și verificările tehnice necesare.
Poți circula în afara României cu numere roșii?
Nu. Autorizația de circulație provizorie eliberată de autoritățile române permite circulația autoturismului numai pe teritoriul României.
Prin urmare, numerele roșii românești nu pot fi utilizate pentru deplasări în Bulgaria, Ungaria, Germania sau în alte state.
Persoanele care cumpără autoturisme din străinătate trebuie să aibă în vedere această restricție atunci când organizează transportul vehiculului până în România.
Dacă mașina trebuie condusă din țara de proveniență, este necesar ca deplasarea să se desfășoare în baza unor documente și numere de înmatriculare recunoscute pentru circulația internațională, potrivit legislației aplicabile.
Ce se întâmplă dacă circuli cu numere roșii expirate?
După expirarea autorizației de circulație provizorie, autoturismul nu mai poate circula în baza numerelor roșii respective.
Începerea procedurii de înmatriculare definitivă nu prelungește automat dreptul de circulație. De asemenea, o programare la RAR sau la serviciul de înmatriculări nu ține locul unei autorizații valabile.
Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat sau neautorizat pentru circulație poate constitui infracțiune, potrivit articolului 334 din Codul penal.
În funcție de situația concretă, șoferul poate suporta consecințe penale.
Pentru a evita astfel de probleme, proprietarii trebuie să urmărească data expirării autorizației și să finalizeze formalitățile de înmatriculare înainte de încheierea perioadei de valabilitate.
În cât timp se eliberează numerele roșii?
Durata obținerii numerelor roșii depinde de disponibilitatea programărilor, de volumul solicitărilor și de corectitudinea documentelor depuse.
Dacă dosarul este complet și nu sunt necesare verificări suplimentare, autorizația provizorie poate fi eliberată într-un interval scurt.
Termenul legal general pentru soluționarea cererilor de autorizare provizorie nu poate depăși 20 de zile lucrătoare. Acesta reprezintă limita de soluționare, nu o perioadă obligatorie de așteptare pentru fiecare solicitant.
Pentru a reduce timpul necesar obținerii numerelor roșii, proprietarii ar trebui să verifice în prealabil documentele necesare și modalitatea de programare la serviciul de înmatriculări.
Ce trebuie să faci după ce ai obținut numerele roșii?
Obținerea numerelor roșii reprezintă o soluție temporară și nu înlocuiește înmatricularea definitivă a autoturismului.
În perioada de valabilitate a autorizației, proprietarul trebuie să pregătească documentele și să efectueze verificările necesare pentru înmatricularea permanentă.
În funcție de proveniența și situația vehiculului, etapele pot include:
programarea la Registrul Auto Român;
identificarea vehiculului și obținerea cărții de identitate;
efectuarea verificărilor tehnice și de autenticitate, atunci când sunt necesare;
îndeplinirea formalităților fiscale;
pregătirea dosarului pentru înmatricularea definitivă;
depunerea documentelor la serviciul competent.
Este recomandat ca aceste operațiuni să înceapă cât mai devreme, pentru ca proprietarul să poată finaliza înmatricularea înainte de expirarea autorizației provizorii.
Pe scurt, numerele roșii costă 77 de lei în 2026 pentru un autoturism cu două plăcuțe standard, la care se adaugă RCA. Autorizația poate fi valabilă cel mult 90 de zile, iar circulația este permisă numai pe teritoriul României.
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