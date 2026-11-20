Scris de Iulian Budusan Publicat: 20 nov. 2026, 17:10

Cei care cumpără o mașină nouă sau second-hand și vor să circule cu ea înainte de înmatricularea definitivă pot solicita numere roșii. Pentru a obține dreptul de circulație provizorie, proprietarul trebuie să parcurgă câțiva pași: să pregătească documentele necesare, să încheie o asigurare RCA valabilă, să depună dosarul la serviciul de înmatriculări și să achite taxele pentru autorizație și plăcuțele provizorii. Numerele roșii permit circulația pe drumurile publice din România pentru o perioadă de maximum 90 de zile.

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