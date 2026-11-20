Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 20 nov. 2026, 16:38

Rabie în Vaslui, după ce o vulpe infectată a intrat în mai multe gospodării din Tătărăni și a mușcat mai mulți câini. Cinci persoane care au intrat în contact cu animalele atacate sunt monitorizate.

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