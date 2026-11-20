Alertă de rabie într-o localitate din Vaslui, după ce o vulpe a atacat mai mulți câini. Cinci persoane sunt monitorizate
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Rabie în Vaslui, după ce o vulpe infectată a intrat în mai multe gospodării din Tătărăni și a mușcat mai mulți câini. Cinci persoane care au intrat în contact cu animalele atacate sunt monitorizate.
O situație epidemiologică îngrijorătoare a fost semnalată în județul Vaslui, după ce o vulpe infectată cu virusul rabic a ajuns în mai multe gospodării din localitatea Tătărăni și a mușcat mai mulți câini. Animalul sălbatic a murit ulterior, după ce a fost lovit de o mașină, însă testele efectuate au confirmat prezența antigenului viral rabic. Cinci persoane care au intrat în contact cu animalele atacate se află în prezent sub monitorizare.
Cazul a intrat în atenția Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui, care a declanșat măsurile necesare pentru limitarea riscului de transmitere a bolii. Rabia, cunoscută și sub denumirea de turbare, este o afecțiune transmisibilă de la animale la oameni, care poate avea consecințe fatale.
Vulpea infectată a intrat în mai multe gospodării și a mușcat câini
Potrivit informațiilor stabilite în urma verificărilor, incidentul s-a produs la începutul săptămânii, când o vulpe a ajuns în curțile mai multor gospodării din Tătărăni. Animalul a atacat și mușcat mai mulți câini, după care a fost lovit de un autoturism și a murit.
Medicul veterinar de liberă practică împuternicit din cadrul CSV Tătărăni s-a deplasat la locul unde a fost găsit animalul. Acesta a preluat cadavrul vulpii și l-a transportat la Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Bârlad, respectând toate condițiile de biosecuritate necesare, scrie presa locală.
Acolo au fost recoltate și analizate probele specifice pentru identificarea virusului rabic. Rezultatul testării a indicat prezența antigenului viral al rabiei, confirmând un rezultat pozitiv.
Pentru verificarea diagnosticului, probele au fost trimise ulterior la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală București (IDSA).
Cinci persoane, monitorizate după ce au intrat în contact cu animalele atacate
Investigația epidemiologică desfășurată după identificarea focarului a dus la depistarea a cinci persoane care au avut contact cu câinii mușcați de vulpe. Acestea se află în prezent sub monitorizare.
Autoritățile atrag atenția asupra pericolului reprezentat de animalele sălbatice care prezintă un comportament neobișnuit și recomandă populației să nu se apropie de acestea și să evite orice contact direct.
Cetățenii din Tătărăni și din zonele învecinate sunt sfătuiți să anunțe imediat medicul veterinar sau instituțiile competente dacă observă animale sălbatice cu manifestări neobișnuite ori găsesc cadavre de animale care ar putea prezenta risc de infectare.
Rabia se poate transmite de la animale la oameni, iar expunerea la virus necesită evaluare medicală urgentă.
Prefectul a convocat Comitetul Local de Combatere a Bolilor
După apariția cazului de rabie, la nivelul Instituției Prefectului județului Vaslui a fost convocată o ședință a Comitetului Local de Combatere a Bolilor (CLCB). Prefectul Eduard Popica a dispus întrunirea structurii pentru analizarea situației epidemiologice și stabilirea intervențiilor necesare în vederea împiedicării răspândirii bolii.
În cadrul întâlnirii a fost aprobat un plan de măsuri care vizează gestionarea suspiciunii de rabie și limitarea riscului de apariție a unor noi cazuri de îmbolnăvire la animale sau oameni.
Una dintre intervențiile prevăzute este completarea vaccinării antirabice pentru câinii și pisicile din zona afectată. Totodată, va fi supravegheată și restricționată circulația acestor animale, cu respectarea obligațiilor legale privind identificarea, înregistrarea și vaccinarea împotriva rabiei.
Autoritățile intensifică verificările în cazul animalelor sălbatice
Planul aprobat de Comitetul Local de Combatere a Bolilor include și măsuri suplimentare de supraveghere a faunei sălbatice. Vor fi intensificate controalele și colectarea cadavrelor animalelor din speciile receptive, descoperite moarte sau implicate în accidente rutiere, pentru ca acestea să fie supuse analizelor de laborator.
În paralel, va fi urmărită evoluția populațiilor de vulpi și șacali, urmând să fie aplicate măsurile specifice în fondurile cinegetice.
Un alt obiectiv stabilit de autorități este implicarea administrațiilor publice locale în gestionarea câinilor fără stăpân și în aplicarea măsurilor de prevenție. De asemenea, instituțiile responsabile vor intensifica informarea locuitorilor cu privire la riscurile asociate transmiterii rabiei și la modalitățile prin care poate fi evitat contactul cu animalele infectate.
DSVSA Vaslui și celelalte instituții implicate continuă monitorizarea situației epidemiologice, urmând să stabilească intervenții suplimentare dacă evoluția cazului o va impune, pentru protejarea sănătății animalelor și a populației.
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