Scris de Catalina Anghel Publicat: 20 nov. 2026, 11:36

Pe Instagram, viața de familie pare desprinsă dintr-un film: părinți mereu zâmbitori, copii fericiți, vacanțe perfecte și momente tandre surprinse la timpul potrivit. Fiecare fotografie spune o poveste frumoasă, fiecare postare transmite liniște, iubire și armonie. Dar ce se întâmplă atunci când imaginea din mediul online nu are nicio legătură cu realitatea din spatele ușilor închise?

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