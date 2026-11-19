Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 19 nov. 2026, 23:02

Un consilier din Aiud i-a adresat o replică vulgară colegei sale Ionela Danciu, în timpul unei ședințe a Consiliului Local. După incident, edilul i-a cerut să își respecte colegii, iar consiliera a solicitat retragerea sprijinului politic pentru acesta.

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