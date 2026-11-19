Consilier local din Aiud, replică scandaloasă adresată unei colege în ședință: „Un vibrator pentru dumneavoastră”
Consilier local din Aiud, replică scandaloasă. Foto: YouTube
Un consilier din Aiud i-a adresat o replică vulgară colegei sale Ionela Danciu, în timpul unei ședințe a Consiliului Local. După incident, edilul i-a cerut să își respecte colegii, iar consiliera a solicitat retragerea sprijinului politic pentru acesta.
Un consilier local din Aiud a provocat un moment tensionat în ședința ordinară de joi, 19 noiembrie, după ce i-a adresat o replică vulgară unei colege. Social-democratul Radu Dobra a făcut o aluzie cu tentă sexuală la adresa consilierei independente Ionela Danciu, în urma unei întrebări despre un obiect aflat în fața sa. Incidentul a stârnit reacții în sală, iar unii dintre aleșii locali au părăsit ședința. Ulterior, Ionela Danciu a cerut constituirea unei comisii de etică și retragerea sprijinului politic pentru consilierul local.
Replica vulgară a consilierului Radu Dobra, în ședința Consiliului Local Aiud
Incidentul s-a petrecut spre finalul ședinței, când Ionela Danciu l-a întrebat pe colegul său ce „jucărie” are în față. Consiliera a făcut și o fotografie obiectului, care părea să reprezinte un „Pinocchio”.
Radu Dobra i-a răspuns cu o replică vulgară, cu referire la un obiect cu conotație sexuală, adresându-i-l direct colegei sale.
„Un vibrator, doamnă, care-i pentru dumneavoastră!”, a spus consilierul local.
Reacția sa a provocat nemulțumire în rândul celor prezenți. După acest schimb de replici, unii consilieri au părăsit sala, în timp ce Ionela Danciu a solicitat înființarea unei comisii de etică, susținând că a fost jignită.
Primarul din Aiud i-a cerut consilierului să își respecte colega
Primarul Dragoș Crișan a intervenit pentru a calma spiritele și i-a reproșat lui Radu Dobra comportamentul din timpul ședinței. Edilul a subliniat că, indiferent de tensiunile existente între consilieri, aleșii locali trebuie să păstreze un anumit nivel de respect și decență.
„Domnule Dobra, să vă fie rușine. Domule consilier, să știți că acesta nu este un comportament de consilier și de domn. Înțelegem că doamna Danciu nu ne respectă, vorbește peste noi, ne face mincinoși, dar noi trebuie să dovedim că nu suntem așa, că suntem diferiți. Am așteptări de la dumneavoastră, că vă cunosc de atâta timp. Nu coborâți nivelul, vă rog frumos. (...)
Oamenii aceștia sunt sătui de noi, că de doi ani numai circ și spectacol avem în sala asta de ședință”, a spus primarul Dragoș Crișan.
Radu Dobra și-a cerut scuze, dar a susținut că replica a fost interpretată greșit
După incident, consilierul a revenit asupra afirmației și a încercat să explice că nu s-ar fi referit la obiectul cu conotație sexuală. Radu Dobra a susținut că termenul folosit poate avea mai multe înțelesuri și și-a cerut scuze dacă vorbele sale au fost înțelese într-un alt sens.
„Vreau să îmi cer scuze doamnei Danciu, nu cred că a înțeles cuvântul „vibrator”, are mai multe înțelesuri. Nu m-am referit la „vibratorul acela”. Eu nu m-am gândit la vibratorul acela, nu știu ce a sărit așa lumea, vibrator sunt foarte multe chestii. Și dacă e pentru dumneavoastră, ce vreți să zic că nu e pentru dumneavoastră.
Nu e vibrator din acela cu probleme. Îmi cer scuze dacă a fost interpretat greșit. Pentru asta îmi cer scuze”, a spus consilierul Radu Dobra, citat de alba.24.
Ionela Danciu cere retragerea sprijinului politic pentru consilier
Scuzele și intervenția primarului nu au fost suficiente pentru Ionela Danciu. Consiliera independentă a reacționat printr-un mesaj publicat pe Facebook, în care a condamnat aluzia sexuală și a susținut că un ales local trebuie să manifeste respect față de colegele sale, mai ales în cadrul unei ședințe oficiale.
Aceasta a subliniat că funcția publică presupune responsabilitate și decență, iar femeile nu trebuie să devină ținta unor remarci degradante.
„Un bărbat care ocupă o funcție publică trebuie să înțeleagă că o femeie nu este ținta unor insinuări sexuale, a unor gesturi obscene sau a unor replici degradante. O colegă din Consiliul Local nu este un obiect asupra căruia să-ți proiectezi vulgaritatea și nici o persoană pe care să încerci să o umilești prin aluzii sexuale. A fi bărbat nu înseamnă să domini prin vulgaritate. A fi coleg nu înseamnă să umilești. A fi ales local nu înseamnă că ai primit un cec în alb pentru lipsă de caracter și de respect!
Într-o ședință oficială, în fața colegilor și în cadrul unei instituții publice, asemenea manifestări sunt cu atât mai grave. Consilierii locali nu sunt într-o cârciumă, într-un cerc privat de prieteni sau într-un spectacol de vulgaritate. Sunt reprezentanții cetățenilor, iar comportamentul lor trebuie să reflecte responsabilitate, decență și respect”, a scris Ionela Danciu, pe pagina de Facebook.
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