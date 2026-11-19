Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 19 nov. 2026, 17:35

CNAS anunță o nouă întrerupere a portalului e-SănătateaMea, între 20 și 24 noiembrie 2026. De această dată, lucrările tehnice vizează îmbunătățirea sistemului de programări la medic.

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