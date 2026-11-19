CNAS anunță o nouă întrerupere a portalului e-SănătateaMea, între 20 și 24 noiembrie 2026. De această dată, lucrările tehnice vizează îmbunătățirea sistemului de programări la medic.
Portalul e-SănătateaMea va fi indisponibil timp de cinci zile, începând cu 20 noiembrie 2026, după ce Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunțat efectuarea unor lucrări de actualizare tehnică. Intervențiile sunt programate până pe 24 noiembrie și urmăresc îmbunătățirea funcției prin care utilizatorii își pot face programări online la medic.
Portalul e-SănătateaMea, oprit pentru actualizări
CNAS a transmis că întreruperea este necesară pentru efectuarea unor intervenții asupra modulului de programare la medic, astfel încât utilizarea platformei să devină mai ușoară.
„Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) informează utilizatorii că în perioada 20–24 noiembrie 2026 portalul e-SănătateaMea va fi temporar indisponibil, în scopul efectuării unor lucrări de actualizare tehnică.
Intervențiile vizează funcționalitatea de programare la medic și au ca scop îmbunătățirea acesteia, pentru a facilita utilizarea portalului.
Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniente și le mulțumim utilizatorilor pentru înțelegere”, anunță CNAS în comunicat.
Probleme încă de la lansare
Portalul e-SănătateaMea a fost lansat oficial la 1 septembrie 2026, însă platforma s-a confruntat cu dificultăți majore chiar din prima zi de funcționare. Numărul mare de solicitări inițiale, care a depășit 20.000, a generat timpi mari de așteptare și sincope în accesarea serviciilor.
Printre cauzele problemelor s-au numărat procedura de validare manuală a identității prin ROeID, care putea dura între 24 și 72 de ore, dar și lipsa sincronizării cu aplicațiile furnizorilor de servicii medicale.
Oprirea sistemului PIAS din septembrie
La mai puțin de o lună de la lansarea portalului, utilizatorii au fost afectați de o altă întrerupere, de această dată la nivelul întregii infrastructuri informatice. În perioada 25–28 septembrie 2026, CNAS a oprit Platforma Informatică a Asigurărilor Sociale de Sănătate (PIAS), care găzduiește și portalul e-SănătateaMea.
Oprirea a fost justificată prin necesitatea efectuării unor lucrări tehnice programate pentru operaționalizarea sistemului. În acel interval, serviciile medicale și rețetele au fost acordate în regim offline.
Întreruperea din 20–24 noiembrie este prima oprire tehnică anunțată de CNAS care vizează exclusiv portalul e-SănătateaMea. De această dată, lucrările sunt dedicate actualizării funcției de programare online la medic.
Problemele infrastructurii CNAS au început înainte de lansarea portalului
Dificultățile întâmpinate de utilizatori nu au apărut însă odată cu lansarea e-SănătateaMea. Portalul a înlocuit și a extins funcționalitățile vechii infrastructuri digitale a CNAS, din care făceau parte Dosarul Electronic de Sănătate și sistemul cardului național de sănătate.
În perioada octombrie–decembrie 2025, sistemul informatic central PIAS și platforma cardului național de asigurări de sănătate au înregistrat intervale îndelungate de indisponibilitate și avarii tehnice importante.
Blocajele repetate din decembrie 2025 au determinat CNAS să emită comunicate oficiale prin care a suspendat temporar regulile de validare online a serviciilor medicale și obligația semnării cu cardul de sănătate, până la remedierea problemelor de infrastructură.