Peste 50 de kilograme de cocaină și 2,5 kilograme de canabis au fost descoperite și confiscate de polițiști și procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), în urma unei ample acțiuni desfășurate în București. Două persoane, în vârstă de 22 și 33 de ani, au fost prinse în flagrant în timp ce transportau drogurile într-un autoturism prevăzut cu un compartiment special, ascuns în podea și dotat cu sistem de închidere electronică. Potrivit unui comunicat transmis joi, 19 noiembrie, de Poliția Română, cei doi au fost reținuți, iar procurorii au solicitat arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.
Drogurile erau ascunse într-un compartiment secret al autoturismului
Operațiunea a fost desfășurată de polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate (IICOT), împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală.
Potrivit comunicatului Poliției Române, la data de 18 noiembrie 2026, cele două persoane au fost prinse în flagrant delict, în municipiul București, în timp ce ar fi deținut în autoturismul cu care se deplasau 30 de pungi cu cocaină și alte șapte pungi cu canabis.
O parte importantă a drogurilor era ascunsă într-un spațiu special amenajat în podeaua mașinii, prevăzut cu un mecanism electronic de securizare.
Unde au fost descoperite alte 17 pachete cu cocaină
În aceeași zi, anchetatorii au pus în aplicare cinci mandate de percheziție la locațiile folosite de cele două persoane, respectiv în camerele de hotel închiriate de acestea. În urma verificărilor, polițiștii și procurorii au descoperit și ridicat alte 17 pachete care conțineau cocaină.
Bilanțul operațiunii indică o cantitate totală de peste 50 de kilograme de cocaină și 2,5 kilograme de canabis, indisponibilizate de anchetatori.
Suspecții, reținuți. Ce măsură a solicitat DIICOT
La data de 19 noiembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus reținerea celor două persoane, în vârstă de 22 și 33 de ani. Acestea sunt cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc și mare risc. Totodată, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă a celor doi pentru o perioadă de 30 de zile. Măsura arestării preventive urmează să fie analizată de instanță.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Brigăzii Rutiere din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, precum și al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.
Ancheta este instrumentată de DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate.