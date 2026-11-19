Publicat 19 nov. 2026, 14:50 Actualizat 19 nov. 2026, 14:56

Peste 50 de kilograme de cocaină și 2,5 kilograme de canabis au fost descoperite și confiscate de polițiști și procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), în urma unei ample acțiuni desfășurate în București. Două persoane, în vârstă de 22 și 33 de ani, au fost prinse în flagrant în timp ce transportau drogurile într-un autoturism prevăzut cu un compartiment special, ascuns în podea și dotat cu sistem de închidere electronică. Potrivit unui comunicat transmis joi, 19 noiembrie, de Poliția Română, cei doi au fost reținuți, iar procurorii au solicitat arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.

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