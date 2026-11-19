Publicat 19 nov. 2026, 09:43 Actualizat 19 nov. 2026, 09:45

Apa oligominerală naturală Aquatique a fost premiată la Gala Forbes Brands for Kids, o distincție care reconfirmă încrederea părinților în brand și aprecierea pentru calitatea sa constantă. Cu o mineralizare redusă și un conținut extrem de scăzut de sodiu, Aquatique este o alegere pentru hidratarea întregii familii, fiind potrivită și pentru prepararea alimentelor destinate bebelușilor.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Aquatique