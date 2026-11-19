Intrarea în Biserică a Maicii Domnului este prăznuită în fiecare an, pe 21 noiembrie, fiind o mare sărbătoare creștină. În calendarul ortodox este praznic împărătesc, marcat cu cruce roșie și cu dezlegare la pește în timpul Postului Crăciunului (Nașterii Domnului). În popor, această sărbătoarea mai este cunoscută și ca Vovidenia sau Ovidenia.
Ce sărbătorim pe 21 noiembrie
Pe 21 noiembrie sărbătorim Intrarea în Biserică a Maicii Domnului,, o sărbătoare mare în calendarul ortodox, fiind celebrată inclusiv în Biserica Catolică. În tradiția românească i se mai spune Ovidenia sau Vovidenia, fiind asociată cu începutul iernii și cu diverse credințe legate de lumină, belșug și vreme.
Potrivit Doxologia.ro, tradiția creștină spune că Sfinții Ioachim și Ana au dus-o pe Fecioara Maria la Templul din Ierusalim la vârsta de 3 ani, împlinindu-și făgăduința, unde a fost primită de marele preot Zaharia.
Este cruce roșie?
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului reprezintă o sărbătoare importantă în calendarul ortodox și este marcată cu cruce roșie.
Tradiții și obiceiuri
În tradiția populară (numită și „Sărbătoarea Luminii”), pe 21 noiembrie se aprind lumânări și se fac pomeni pentru cei morți fără lumânare sau pentru copiii nebotezați.
De asemenea, se mai spune că în noaptea de Ovidenie se deschide cerul, iar fetele pot afla ursitul prin practici tradiționale.
Tot în această zi, oamenii urmăresc vremea pentru a afla cum va fi iarna și recolta din anul următor, iar copiii pun crenguțe de măr în apă, sperând să înmugurească sau să înflorească până la Anul Nou, pentru a le folosi la sorcovit.
Ce nu e bine să faci
În unele zone, credincioșii evită muncile grele, spălatul și călcatul hainelor sau prelucrarea lânii și a pieilor, nu se face curățenie, nu se coase și nu se taie lemne, considerând că aceste obiceiuri le pod aduce ghinion sau afectează protecția gospodăriei și a animalelor.
De asemenea, se evită conflictele, vorbele grele și păstrarea ranchiunei, deoarece această zi de sărbătoare este asociată cu iertarea și împăcarea. Tocmai de aceea, nu este bine să refuzi să ajuți sau să dai de pomană (fructe, colaci, pâine sau preparate de post / pește, acolo unde este dezlegare).
În general, se respectă rânduielile postului, fiind esențială participarea la slujbă.
Dezlegare la pește
21 noiembrie, când sărbătorim Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, este prima zi cu dezlegare la pește din Postul Crăciunului, dar este și motiv de rugăciune.