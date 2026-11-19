Publicat 19 nov. 2026, 08:56 Actualizat 19 nov. 2026, 09:16

Intrarea în Biserică a Maicii Domnului este prăznuită în fiecare an, pe 21 noiembrie, fiind o mare sărbătoare creștină. În calendarul ortodox este praznic împărătesc, marcat cu cruce roșie și cu dezlegare la pește în timpul Postului Crăciunului (Nașterii Domnului). În popor, această sărbătoarea mai este cunoscută și ca Vovidenia sau Ovidenia.

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