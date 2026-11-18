Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 18 nov. 2026, 23:11

Pregătirile pentru parada militară de Ziua Națională au început mai devreme decât în alți ani. Militarii au fost deja convocați la antrenamente, iar organizatorii pregătesc o expoziție de tehnică militară în zona Arcului de Triumf.

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