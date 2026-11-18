Pregătirile pentru parada de 1 Decembrie au început mai devreme. Militarii au fost deja convocați
Foto: Profimedia
Pregătirile pentru parada militară de Ziua Națională au început mai devreme decât în alți ani. Militarii au fost deja convocați la antrenamente, iar organizatorii pregătesc o expoziție de tehnică militară în zona Arcului de Triumf.
Pregătirile pentru parada de 1 Decembrie din București au început mai devreme decât în anii precedenți, la ordinul noii conduceri a Ministerului Apărării Naționale. Militarii selectați pentru defilarea de Ziua Națională au început să sosească din toate regiunile țării și participă, încă din această săptămână, la antrenamente organizate într-o bază specială a MApN.
Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării, aproximativ 2.000 de militari vor defila în Capitală, însoțiți de 130 de mijloace tehnice. Dintre acestea, 45 vor fi aeronave și elicoptere. Organizatorii pregătesc și o premieră pentru ceremonia din acest an: o demonstrație de survol cu drone de luptă, potrivit unor surse din cadrul ministerului.
Paradă cu 2.000 de militari și 130 de mijloace tehnice la Arcul de Triumf
Ceremonia militară de la București este programată marți, 1 decembrie, de la ora 11:00, în Piața Arcul de Triumf. Evenimentul marchează Ziua Națională a României, iar trupele vor trece pe sub monument în cadrul defilării oficiale.
În premieră, detaliile privind amploarea paradei au fost făcute publice cu mai multe săptămâni înainte de eveniment. Pe lângă tradiționalul „bloc de defilare”, denumirea oficială a formațiunilor de militari care participă la ceremonie, MApN pregătește și o expoziție de tehnică militară în zona Arcului de Triumf. Vizitatorii vor putea vedea o parte dintre cele mai performante și mai noi echipamente aflate în dotarea armatei.
Repetiția oficială pentru parada din Capitală va avea loc pe 25 noiembrie, în Complexul de poligoane Ghencea.
Pregătirile au luat prin surprindere și Brigada de Poliție Rutieră a Capitalei, care nu a stabilit încă restricțiile de circulație necesare. Perimetrul securizat va fi mai extins decât la edițiile anterioare, deoarece expoziția de tehnică militară va necesita amenajarea unei zone speciale de siguranță.
La Alba Iulia, pregătirile pentru parada de 1 Decembrie au început din 5 noiembrie
Și la Alba Iulia, unde va avea loc o altă paradă militară de Ziua Națională, au început deja pregătirile. Defilarea se va desfășura pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 și va face parte din seria manifestărilor dedicate împlinirii a 108 ani de la Marea Unire din 1918.
Antrenamentele au început încă din 5 noiembrie, însă autoritățile nu au comunicat deocamdată toate detaliile privind efectivele participante și ora la care va începe ceremonia. Informațiile preliminare obținute de jurnaliștii de la alba24.ro indică două variante luate în calcul: orele 13:00 și 14:00.
Programul urmează să fie stabilit după consultările dintre reprezentanții Ministerului Apărării Naționale și autoritățile locale. În anii precedenți, parada militară din Alba Iulia a început la ora 14:00.
Repetiția generală de la Alba Iulia va avea loc pe 28 noiembrie
Militarii vor repeta defilarea sâmbătă, 28 noiembrie 2026, chiar pe traseul pe care îl vor parcurge în ziua de 1 Decembrie. Exercițiile vor urmări coordonarea deplasării detașamentelor și sincronizarea tehnicii militare, astfel încât ceremonia să se desfășoare conform programului.
În mod obișnuit, aceste pregătiri presupun restricții temporare de circulație pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, dar și pe străzile folosite pentru accesul și retragerea vehiculelor militare din dispozitivul de defilare. Autoritățile nu au anunțat încă intervalul orar în care se va desfășura repetiția și nici străzile pe care traficul va fi restricționat.
Anul trecut, repetițiile pentru parada de la Alba Iulia au avut loc sâmbătă, 29 noiembrie 2025, între orele 12:30 și 16:30. Circulația rutieră a fost oprită temporar, între orele 11:30 și 17:00, pe mai multe străzi din municipiu.
Ce tehnică militară ar putea fi prezentată la parada din Alba Iulia
Ceremonialul militar din 2026 ar urma să cuprindă defilarea trupelor și a tehnicii militare terestre. Numărul militarilor care vor participa, modelele de vehicule și autospecialele care vor fi prezentate, precum și implicarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne urmează să fie stabilite de organizatori.
Există și posibilitatea unui survol aerian al orașului, cu avioane și elicoptere militare. Participarea aeronavelor depinde însă de condițiile meteorologice și de programul stabilit de Forțele Aeriene Române.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News