Scris de Dana Bărăgan Publicat: 18 nov. 2026, 13:52

Există riscul unor întârzieri în plata pensiilor, pe fondul deficitului tot mai mare de personal din sistemul public de pensii. Avertismentul vine din partea sindicaliștilor, care susțin că angajații sunt suprasolicitați și ajung să lucreze chiar și 14 ore pe zi. Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS, situația ar putea afecta atât plata pensiilor, cât și procesele de recalculare aflate în desfășurare la nivel național.

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