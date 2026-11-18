Există riscul unor întârzieri în plata pensiilor, pe fondul deficitului tot mai mare de personal din sistemul public de pensii. Avertismentul vine din partea sindicaliștilor, care susțin că angajații sunt suprasolicitați și ajung să lucreze chiar și 14 ore pe zi. Potrivit informațiilor prezentate de Realitatea PLUS, situația ar putea afecta atât plata pensiilor, cât și procesele de recalculare aflate în desfășurare la nivel național.
Deficitul de personal pune presiune pe casele de pensii
Sindicaliștii atrag atenția asupra faptului că lipsa angajaților din sistemul public de pensii se accentuează de la o zi la alta, iar volumul mare de muncă pune o presiune tot mai mare asupra personalului existent, transmite Realitatea PLUS.
Potrivit acestora, în unele situații, angajații ajung să lucreze chiar și până la 14 ore pe zi pentru a face față solicitărilor și pentru a procesa dosarele aflate în lucru.
Reprezentanții sindicatelor avertizează că suprasolicitarea personalului și deficitul de angajați ar putea genera întârzieri în plata pensiilor, dar și erori în procesul de recalculare desfășurat la nivel național.
Angajații reclamă scăderea veniturilor cu până la 600 de lei
Pe lângă problemele legate de lipsa personalului, sindicaliștii reclamă și diminuarea veniturilor angajaților din sistem. Aceștia susțin, astfel, că măsurile adoptate în timpul guvernării precedente au dus la scăderea salariilor cu până la 600 de lei lunar.
Reprezentanții angajaților consideră că nu poate fi solicitat un nivel ridicat de performanță în condițiile în care personalul este insuficient, volumul de muncă este în creștere, iar veniturile au fost diminuate.
Există riscul ca pensiile să nu fie plătite la timp?
În acest moment, avertismentul sindicatelor vizează posibilitatea apariției unor întârzieri și disfuncționalități în sistem, pe fondul crizei de personal. Nu există, însă, în informațiile prezentate de Realitatea Plus, o confirmare oficială că plata pensiilor va fi suspendată sau că întârzierile sunt deja inevitabile. Riscul semnalat de sindicaliști privește capacitatea caselor de pensii de a gestiona la timp toate operațiunile, în condițiile actuale de personal și de volum de muncă.