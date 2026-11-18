Mii de elevi și locuitorii a aproximativ 14.000 de apartamente din Drobeta-Turnu Severin continuă să stea în frig, după ce autoritățile locale nu au reușit să pornească la timp sistemul centralizat de termoficare. Deși primăria anunțase că furnizarea agentului termic va începe în jurul datei de 15 noiembrie, caloriferele au rămas reci, iar în unele școli programul cursurilor a fost redus din cauza temperaturilor scăzute din sălile de clasă.
Situația este cauzată de lipsa fondurilor necesare pentru achiziționarea combustibilului și repornirea sistemului de încălzire. Municipalitatea caută în continuare soluții financiare, după ce a acumulat datorii către furnizori și nu a obținut încă întregul sprijin solicitat de la Guvern.
Ore de curs mai scurte din cauza frigului
Lipsa căldurii se resimte în mai multe unități de învățământ din municipiu. La Școala Gimnazială nr. 6 și la Liceul de Artă „I. Șt. Paulian”, durata orelor a fost redusă de la 50 la 40 de minute, iar pauzele au fost scurtate la cinci minute.
Conducerea Școlii Gimnaziale nr. 6 a explicat că temperaturile din sălile de clasă nu permit desfășurarea activităților în condiții corespunzătoare. Măsura a fost luată pentru a limita timpul petrecut de copii în spațiile neîncălzite.
Problemele afectează și locuințele. Unii pensionari încearcă să facă față frigului cu haine groase, mai multe pături și aparate electrice. Utilizarea caloriferelor electrice înseamnă însă facturi mai mari, o povară suplimentară pentru familiile cu venituri reduse.
De ce nu a pornit căldura în Drobeta-Turnu Severin
Primăria anunțase inițial că furnizarea agentului termic ar putea începe în perioada 12–15 noiembrie, cu condiția asigurării banilor necesari. Pentru pornirea sistemului și achiziționarea combustibilului era nevoie de aproximativ 40 de milioane de lei, sumă care include și obligațiile financiare restante din sezonul precedent.
Pe 12 noiembrie, Consiliul Local a aprobat contractarea unui împrumut de 25 de milioane de lei de la Trezoreria Statului. Banii sunt destinați repornirii sistemului de termoficare și închirierii cazanelor de la termocentrala Halânga.
Aprobarea împrumutului nu a însemnat însă că fondurile au devenit imediat disponibile. Erau necesare și alte proceduri pentru accesarea banilor, iar termenul anunțat pentru pornirea căldurii a fost depășit.
Necesarul financiar pentru întregul sezon rece este estimat la peste 90 de milioane de lei. Primăria a solicitat și sprijin de la Guvern, însă, potrivit declarațiilor primarului, municipalitatea nu primise încă finanțarea cerută.
Primăria alocă patru milioane de lei pentru combustibil
Pe 17 noiembrie, Consiliul Local a aprobat alocarea a patru milioane de lei din bugetul municipalității pentru achiziționarea păcurii necesare încălzirii orașului.
Primarul Marius Screciu a anunțat că primele transporturi de combustibil ar urma să ajungă începând de miercuri, iar furnizarea agentului termic ar putea începe sâmbătă, 21 noiembrie.
Edilul a avertizat însă că suma alocată reprezintă o soluție temporară. Potrivit acestuia, fondurile ar putea asigura funcționarea sistemului doar pentru aproximativ două-trei săptămâni, iar continuarea furnizării depinde de obținerea unor noi surse de finanțare.
„De mâine vor începe să vină mașinile cu combustibil, iar de poimâine, cred că vom putea începe furnizarea agentului termic”, a declarat Marius Screciu, citat de Actual Mehedinți.
Aproximativ 14.000 de apartamente depind de sistemul centralizat
Sistemul de termoficare din Drobeta-Turnu Severin deservește aproximativ 14.000 de apartamente, dar și școli, grădinițe și instituții publice. Printre clădirile afectate de lipsa agentului termic se numără și unități medicale, precum maternitatea și Spitalul de Pneumologie, unde încălzirea este asigurată temporar prin surse electrice.
Autoritățile locale au transmis că instalațiile au fost verificate și că lucrările de întreținere au fost realizate în timpul verii. Problema principală rămâne însă finanțarea combustibilului și acoperirea datoriilor acumulate.