Publicat 18 nov. 2026, 09:28 Actualizat 18 nov. 2026, 09:30

Mii de elevi și locuitorii a aproximativ 14.000 de apartamente din Drobeta-Turnu Severin continuă să stea în frig, după ce autoritățile locale nu au reușit să pornească la timp sistemul centralizat de termoficare. Deși primăria anunțase că furnizarea agentului termic va începe în jurul datei de 15 noiembrie, caloriferele au rămas reci, iar în unele școli programul cursurilor a fost redus din cauza temperaturilor scăzute din sălile de clasă.

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