Publicat 18 nov. 2026, 08:13 Sursă Realitatea PLUS

Mii de oameni din Craiova și Ișalnița au rămas fără gaze naturale de aproape o săptămână, după ce mai mulți locatari au reclamat un miros puternic de gaz. Aproximativ 1.280 de consumatori sunt afectați, iar oamenii nu își mai pot încălzi locuințele și nici nu pot găti. Verificările au scos la iveală scurgeri de gaze la instalațiile unor blocuri, iar autoritățile nu au anunțat deocamdată când va fi reluată alimentarea pentru toți cei afectați, transmite Realitatea PLUS.

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