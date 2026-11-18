Mii de oameni din Craiova și Ișalnița au rămas fără gaze naturale de aproape o săptămână, după ce mai mulți locatari au reclamat un miros puternic de gaz. Aproximativ 1.280 de consumatori sunt afectați, iar oamenii nu își mai pot încălzi locuințele și nici nu pot găti. Verificările au scos la iveală scurgeri de gaze la instalațiile unor blocuri, iar autoritățile nu au anunțat deocamdată când va fi reluată alimentarea pentru toți cei afectați, transmite Realitatea PLUS.
Mii de oameni din Craiova și Ișalnița, lăsați fără gaze în pragul iernii
Problemele au început în urmă cu aproape o săptămână, după ce locuitorii din Craiova și Ișalnița au sesizat un miros neobișnuit de puternic de gaz. Incidentul a fost provocat inițial de o disfuncționalitate la stația de reglare-măsurare din Ișalnița, care a dus la o supraodorizare accidentală a gazelor naturale. Pentru a preveni eventualele pericole, alimentarea a fost întreruptă, iar echipele specializate au început verificările la instalațiile blocurilor.
Situația a devenit tot mai dificilă pentru locatarii care depind de centralele termice și de aragazuri. Oamenii au fost nevoiți să folosească aparate electrice pentru încălzire și prepararea hranei, însă se tem că instalațiile electrice nu vor face față consumului ridicat. Unii dintre ei susțin că au așteptat zile întregi până la intervenția echipelor de reparații, iar acum trebuie să suporte noi întârzieri pentru verificările obligatorii.
Scurgeri de gaze descoperite la blocuri. Probleme inclusiv la robineții instalațiilor
În urma controalelor, specialiștii au descoperit că problema nu se limitează la mirosul puternic provocat de supraodorizare. La unele blocuri au fost identificate scurgeri reale de gaze, inclusiv la robineții montați pe conductele comune. Unele componente nu se mai închideau corespunzător, ceea ce permitea pierderea gazelor. Defecțiunile trebuie remediate înainte ca alimentarea să poată fi reluată în siguranță, iar verificările trebuie efectuate pentru fiecare instalație afectată.
Specialiștii au atras atenția și asupra lipsei reviziilor obligatorii la instalațiile comune ale unor imobile. Pentru repornirea alimentării este necesară verificarea conductelor, contoarelor și îmbinărilor, astfel încât să fie eliminate toate scurgerile. În asemenea situații, revizia tehnică a instalațiilor de gaze și remedierea defecțiunilor de către firme autorizate sunt condiții esențiale pentru reluarea furnizării.
Locatarii sunt revoltați. Prefectul județului Dolj anunță intervenții pentru remedierea problemelor
Oamenii afectați spun că nu mai știu cât timp vor fi nevoiți să se descurce fără gaze naturale. Lipsa încălzirii este cu atât mai greu de suportat pentru persoanele în vârstă, care depind de centralele termice pentru a avea căldură în locuințe. Nemulțumirea este amplificată de faptul că, după mai multe zile de așteptare, unii locatari au aflat că trebuie efectuate verificări suplimentare înainte ca gazele să poată fi repornite.
Prefectul județului Dolj, Cosmin Durle, a declarat că a discutat cu reprezentanții Distrigaz pentru intensificarea intervențiilor și mobilizarea angajaților necesari remedierii defecțiunilor. Potrivit acestuia, echipele lucrează pentru rezolvarea problemelor identificate, însă nu a fost comunicat un termen exact pentru reluarea alimentării în toate imobilele afectate. Până la finalizarea reparațiilor și a verificărilor de siguranță, locatarii vor trebui să aștepte repornirea furnizării gazelor naturale.