Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Accident grav în județul Suceava. Două mașini au luat foc după ce s-au ciocnit violent - VIDEO
FOTO: ISU Suceava
Publicat17 nov. 2026, 07:52
Actualizat17 nov. 2026, 07:54
SursăRealitatea PLUS
Un accident rutier grav s-a produs luni seară, în localitatea Poiana, comuna Zvoriștea, județul Suceava. Două autovehicule, o autoutilitară și un autoturism, s-au ciocnit violent, iar la scurt timp după impact ambele au fost cuprinse de flăcări. Din fericire, în urma accidentului nu au fost înregistrate victime.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News