Bărbat de 32 de ani, lovit de tren în Ploiești

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 16 nov. 2026, 20:00

Un bărbat în vârstă de 32 de ani a fost lovit de tren, luni după-amiază, în zona Gării de Sud din municipiul Ploiești. Potrivit surselor judiciare, acesta ar fi traversat neregulamentar calea ferată, având căști în urechi și gluga trasă pe cap.

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