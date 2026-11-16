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Bărbat de 32 de ani, lovit de tren în Ploiești

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

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Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 16 nov. 2026, 20:00

Un bărbat în vârstă de 32 de ani a fost lovit de tren, luni după-amiază, în zona Gării de Sud din municipiul Ploiești. Potrivit surselor judiciare, acesta ar fi traversat neregulamentar calea ferată, având căști în urechi și gluga trasă pe cap.

Accidentul feroviar s-a produs în jurul orei 16:00, în stația Ploiești Sud. Trenul implicat, operat de Regio Călători, a surprins și accidentat o persoană în zona macazurilor de la capătul stației.

Victima a fost transportată la spital

La locul accidentului au intervenit echipaje de la Detașamentul 2 Ploiești al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova. Salvatorii au mobilizat o autospecială de stingere, o ambulanță și un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă.

Bărbatul era conștient în momentul în care au ajuns echipajele de intervenție. Acesta a primit primele îngrijiri medicale la fața locului, după care a fost preluat de ambulanța SMURD și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Ploiești.

Surse judiciare citate de Agerpres au precizat că bărbatul traversa neregulamentar linia ferată și purta căști și glugă. Împrejurările exacte în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite de autorități.

Circulația trenurilor spre Urziceni, afectată

CFR Infrastructură București a anunțat că trenul implicat în accident a rămas oprit până la sosirea autorităților competente și efectuarea cercetărilor.

În urma incidentului, circulația trenurilor în direcția Urziceni a fost afectată. Autoritățile au efectuat verificări pentru stabilirea circumstanțelor producerii accidentului.

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