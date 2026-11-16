Bateria auto: cât rezistă și semnele că trebuie schimbată
Baterie auto (FOTO - caracter ilustrativ)
Bateria auto reprezintă, practic, „sufletul” mașinii. Fară acest accesoriu important, un autovehicul nu pornește și nu are asigurate luminile sau alte facilități multimedia de la bord. Tocmai de aceea, trebuie să fim foarte atenți la semnele de „slăbiciune”, ca să nu fim nevoiți să apelăm la metoda împingerii sau „crocodilii” unui alt șofer binevoitor, care să ne pornească autoturismul.
Durata medie a unei baterii auto
În general, durata medie de viață a unei baterii auto este cuprinsă între trei și cinci ani, dar uneori poate ține chiar și doar doi ani, însă totul depinde de mai mulți factori cum ar fi frecvența cu care se merge cu mașina sau pauzele de staționare, dar și de distanța parcursă ori calitatea bateriei.
Este adevărat că acu mai există și baterii de tip AGM / EFB, folosite de obicei pe mașini cu sistem Start-Stop), care pot dura între 4 – 7 ani, acestea suportând de 2-3 ori mai multe cicluri de încărcare/descărcare.
Bateriile de tip AGM (Absorbent Glass Mat / electrolit absorbit în fibră de sticlă) sunt acumulatoare pe bază de plumb-acid în care acidul nu se află în formă liberă, ci este îmbibat într-un separator fin din fibră de sticlă aflat între plăci.
Sunt etanșe și fără întreținere, nu necesită completarea cu apă și nu se scurg nici măcar dacă sunt deteriorate sau înclinate. Mai mult, montajul lor este posibil la unghi de până la 90°).
Oferă o putere de pornire superioară bateriilor clasice cu plumb-acid și rezistență foarte bună la vibrații și rezistă la de până la trei ori mai multe cicluri de încărcare/descărcare față de bateriile de pornire obișnuite.
Sunt proiectate special pentru autoturismele moderne dotate cu sisteme Start-Stop, dar aduc beneficii și pe mașinile clasice, având durată de viață mai mare, rezerve de energie.
Totuși, ele vin la pachet și cu ceva dezavajtaje: Au nevoie de un încărcător compatibil cu tehnologia AGM, iar supraîncărcarea le poate defecta iremediabil.
Prețul de achiziție este mai mare decât al bateriilor standard cu electrolit lichid și unt destul de grele comparativ cu noile tehnologii pe litiu (LiFePO4).
Bateriile de tip EFB (Enhanced Flooded Battery sau baterie umedă îmbunătățită) reprezintă o evoluție a bateriilor convenționale cu plumb-acid, proiectate special pentru autoturismele echipate cu sisteme Start-Stop de bază.
Acestea conțin electrolit lichid, dar au plăci de plumb mai groase și un strat special (împâslitură de polietilenă/sticlă pe placa pozitivă), care le crește rezistența la cicluri repetate de încărcare și descărcare.
Au o durată de viață de aproape două ori mai multe cicluri de viață comparativ cu o baterie clasică plumb-acid, dar sub sub nivelul bateriilor AGM.
Sunt recomandate pentru mașini compacte, de familie sau autoturisme care circulă mult în mediu urban (cu opriri și porniri frecvente ale motorului) și care nu dispun de sisteme complexe de recuperare a energiei la frânare.
Ce factori descarcă bateria
O baterie veche sau uzată își pierde capacitatea de a mai reține energia. Dar ea mai poate fi descărcată, în timp, de anumiți consumatori ascunși, precum echipamente care rămân pornite sau au scurtcircuite cu mașina oprită și încuiată (alarmă defectă, cameră de bord / dashcam lăsată în priză, tracker GPS, sistem multimedia, plafonieră sau bec în portbagaj care nu se stinge.
Mai mult, dacă alternatorul nu mai încarcă corect (tensiune prea mică sub 13.5V sau prea mare peste 14.5V), bateria se va descărca în mers sau nu se va mai reumple. Dacă circuli doar pe distanțe scurte, alternatorul nu are timp să refacă energia consumată de demaror pentru pornirea motorului, în special iarna.
De asemenea, dacă o mașină nu este utilizată timp de două sau trei ori chiar mai mult, atunci autodescărcarea și consumul în standby vor goli acumulatorul. Dar și gerul puternic sau căldura excesivă afectează chimia bateriei și îi scad performanța.
Totodată, bornele sau cablurile oxidate ori slăbite împiedică transferul corect de curent la pornire și blochează încărcarea optimă.
Cum îi verifici tensiunea
Pentru a verifica tensiunea unei baterii poți să apelezi la un service specializat sau o poți testa acasă, cu un multimetru. Iar operațiunea este destul de simplă, în general: oprești motorul și toți consumatorii electrici ai mașinii, apoi setezi multimetrul pe curent continuu (DC) la scala de 20V. Pui sonda roșie pe borna (+) și sonda neagră pe borna (-).
Astfel, o valoare sub 12,4V indică lipsa curentului optim. Rotește cheia, ca să pornești motorul, în timp ce urmărești ecranul multimetrului. Dacă tensiunea scade sub 10V, bateria este slăbită, iar dacă scade sub 5V, atunci e compromisă și trebuie schimbată.
Semnele că trebuie înlocuită
Sunt moment când bateria auto te lasă brusc, dar - în general - îți transmite semnale clare. Primul indiciu și cel mai important ar fi pornirea dificilă. Dacă motorul învârte mai lent decât de obicei sau auzi un zgomot prelung înainte să pornească, atunci este posibil ca bateria să nu mai aibă suficientă putere. În sezonul rece, aceste avertismente devin și mai evidente, scrie Buletin de București.
Un alt semn este aprinderea martorilor în bord sau intensitatea scăzută a luminilor. Așadar, dacă farurile par mai slabe sau sistemul audio se oprește brusc, atunci este bine să verifici acumulatorul. Dar și dacă este mai veche de 3-5 ani trebuie testată periodic, chiar dacă nu apar semne vizibile.
Cum alegi bateria potrivită
Bateriile auto sunt de mai multe feluri, iar capacitatea, dimensiunea și tipul trebuie să corespundă specificațiilor unei mașinii. În acest caz, te poți baza pe manualul autoturismului sau poți apela la recomandarea unui specialist.
Oricum, important este să verifici amperajul și curentul de pornire, deoarece o baterie subdimensionată va avea o durată de viață mai scurtă, iar una nepotrivită poate crea probleme la instalare.
Dar ține cont și de stilul personal de condducere, pentru că drumurile scurte și dese, mai ales în oraș, pot reduce durata de viață a baterie, acumulatorul neavând astfel suficient timp să se încarce complet.
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