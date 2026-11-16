Bateria auto: cât rezistă și semnele că trebuie schimbată

Publicat 16 nov. 2026, 11:12 Actualizat 16 nov. 2026, 16:54

Bateria auto reprezintă, practic, „sufletul” mașinii. Fară acest accesoriu important, un autovehicul nu pornește și nu are asigurate luminile sau alte facilități multimedia de la bord. Tocmai de aceea, trebuie să fim foarte atenți la semnele de „slăbiciune”, ca să nu fim nevoiți să apelăm la metoda împingerii sau „crocodilii” unui alt șofer binevoitor, care să ne pornească autoturismul.

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