Accident în lanț pe Autostrada A3, pe sensul Ploiești - București! Cinci mașini s-au ciocnit

Dimineață cu probleme pentru șoferii care circulă pe Autostrada A3, pe direcția Ploiești - București. Cinci autoturisme au fost implicate într-un eveniment rutier produs luni, în zona localității Ungureni, județul Prahova. În urma coliziunii nu au fost înregistrate victime, însă circulația se desfășoară cu dificultate.
Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, accidentul s-a produs la kilometrul 43 al autostrăzii. Cele cinci vehicule implicate au rămas imobilizate pe banda a doua, ceea ce a impus restricționarea circulației.
Trafic dirijat pe Autostrada A3, după accidentul cu cinci mașini
Pentru a permite intervenția și gestionarea situației, polițiștii au instituit măsuri de dirijare a traficului. Șoferii care se deplasează dinspre Ploiești către București sunt îndrumați să circule pe prima bandă.
Deși impactul a implicat cinci autoturisme, din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.
Reprezentanții Centrului Infotrafic au anunțat că traficul este afectat pe tronsonul respectiv, iar conducătorii auto trebuie să manifeste prudență și să respecte indicațiile polițiștilor aflați în zonă.