Accident în lanț pe Autostrada A3, pe sensul Ploiești - București! Cinci mașini s-au ciocnit

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 nov. 2026, 10:15

Dimineață cu probleme pentru șoferii care circulă pe Autostrada A3, pe direcția Ploiești - București. Cinci autoturisme au fost implicate într-un eveniment rutier produs luni, în zona localității Ungureni, județul Prahova. În urma coliziunii nu au fost înregistrate victime, însă circulația se desfășoară cu dificultate.

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