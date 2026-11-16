Un lup a atacat o stână din Vaslui și a ucis o oaie. Autoritățile au anunțat măsuri pentru prinderea animalului

Un lup a atacat o stână din comuna Todirești, județul Vaslui, unde a ucis și a mâncat o oaie. Fermierul a alertat autoritățile, iar specialiștii au analizat urmele lăsate de animal și imaginile de la locul atacului. După ce inițial au fost luate în calcul și variantele unui urs sau ale unui șacal, concluzia experților a fost că atacul a fost provocat de un lup. Autoritățile au anunțat organizarea unei pânde pentru prinderea animalului.
Un lup a atacat o stână din Todirești, județul Vaslui. Specialiștii au analizat urmele lăsate de animal
Un crescător de animale din comuna Todirești a tras semnalul de alarmă după ce a descoperit că una dintre oile sale fusese ucisă și mâncată. Cazul a ajuns în atenția autorităților județene, iar reprezentanții Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Vaslui au analizat urmele descoperite la stână, pentru a stabili ce animal sălbatic a provocat pagubele.
În urma verificărilor, specialiștii au ajuns la concluzia că este vorba despre un lup. Prefectul județului Vaslui, Eduard Andrei Popica, a explicat că experții au măsurat urmele găsite la fața locului și au analizat modul în care a fost atacată oaia. Acesta a precizat că au fost luate în calcul și alte două variante, respectiv un urs sau un șacal, însă ambele au fost excluse după examinarea probelor, conform Vremea Nouă.
Fermierul trăiește din creșterea oilor. Primarul spune că prezența lupului este neobișnuită în zonă
Stâna atacată aparține unui fermier care deține între 150 și 200 de oi, acestea reprezentând singura sa sursă de venit. Deși atacurile lupilor asupra turmelor de oi pot provoca pagube importante, în cazul de la Todirești a fost ucis un singur animal. Primarul comunei, Petrică Simiuc, a declarat că prezența unui lup în această zonă este neobișnuită și că autoritățile locale mențin legătura cu Prefectura pentru gestionarea situației.
Edilul a explicat că, dacă animalul ar fi fost un urs și s-ar fi ajuns la împușcarea acestuia, și-ar fi dorit ca pielea și capul să fie folosite drept recuzită pentru ansamblul folcloric „Todireșteanca”, în cadrul spectacolelor organizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Totodată, primarul a mărturisit că nu mai auzise de prezența lupilor în zonă decât din poveștile bunicilor.
Autoritățile au anunțat organizarea unei pânde. Lupul s-ar putea întoarce la stână
După confirmarea atacului, prefectul județului Vaslui a luat legătura cu reprezentanții Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi. Autoritățile au anunțat, pe 14 noiembrie, că vor organiza o pândă în zona stânei, în speranța că lupul se va întoarce la locul în care a atacat oaia. Primarul comunei Todirești a precizat că autoritățile locale vor continua să colaboreze cu Prefectura și cu specialiștii pentru a găsi o soluție. Deocamdată, nu a fost comunicat rezultatul acțiunii anunțate și nici dacă animalul a mai fost observat în apropierea stânei.