Un lup a atacat o stână din Vaslui și a ucis o oaie. Autoritățile au anunțat măsuri pentru prinderea animalului

Publicat 16 nov. 2026, 07:25 Actualizat 16 nov. 2026, 07:40

Un lup a atacat o stână din comuna Todirești, județul Vaslui, unde a ucis și a mâncat o oaie. Fermierul a alertat autoritățile, iar specialiștii au analizat urmele lăsate de animal și imaginile de la locul atacului. După ce inițial au fost luate în calcul și variantele unui urs sau ale unui șacal, concluzia experților a fost că atacul a fost provocat de un lup. Autoritățile au anunțat organizarea unei pânde pentru prinderea animalului.

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