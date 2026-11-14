Accident grav în Argeș. Trei persoane au fost rănite după impactul dintre două mașini

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 nov. 2026, 18:35

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs sâmbătă seară pe drumul expres DEX 12, în județul Argeș, în apropierea localității Albota. Trei persoane au fost rănite în urma coliziunii, iar una dintre victime se află în stare gravă, potrivit primelor evaluări medicale.

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