Accident grav în Argeș. Trei persoane au fost rănite după impactul dintre două mașini

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme s-a produs sâmbătă seară pe drumul expres DEX 12, în județul Argeș, în apropierea localității Albota. Trei persoane au fost rănite în urma coliziunii, iar una dintre victime se află în stare gravă, potrivit primelor evaluări medicale.
În urma evenimentului, autoritățile au oprit circulația pe sensul Pitești-Craiova și au instituit rute ocolitoare pentru șoferi.
Trei victime în urma accidentului de pe DEX 12
Coliziunea a avut loc la kilometrul 106 al DEX 12, pe direcția Pitești-Craiova. La fața locului au fost mobilizate inițial trei echipaje de pompieri și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).
Ulterior, intervenția a fost suplimentată cu încă un echipaj medical, după ce s-a constatat că trei persoane aveau nevoie de îngrijiri.
Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș au precizat că una dintre victime a suferit leziuni grave.
„În urma producerii evenimentului, trei persoane au nevoie de îngrijiri medicale, din care, în urma unei prime evaluări, una în stare gravă, politraumatizată”, a transmis ISU Argeș.
Trafic blocat pe sensul Pitești-Craiova. Șoferii, redirecționați pe o rută alternativă
Accidentul a dus la întreruperea circulației pe DEX 12, în zona localității Albota. Centrul Infotrafic din cadrul Poliției Române a anunțat că șoferii care circulă pe direcția Pitești-Craiova sunt deviați de la kilometrul 108, prin nodul rutier Pod Broșteni.
Ruta alternativă indicată de autorități este DN 65G – DN 65. Potrivit estimărilor inițiale, circulația pe drumul expres urma să fie reluată după ora 17:30.
Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să respecte indicațiile agenților din teren și să circule cu prudență în zona în care s-a produs accidentul.