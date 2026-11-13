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Explozie într-o galerie minieră de la Roșia Montană. Un tânăr care căuta aur a ajuns la spital

FOTO: Ziarul Unirea

FOTO: Ziarul Unirea

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 13 nov. 2026, 16:40

Un tânăr din județul Alba a ajuns la spital după ce s-a rănit cu un explozibil improvizat, folosit pentru a sparge roca în galeriile miniere închise de la Roșia Montană, în încercarea de a găsi aur. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul.

Explozie într-o galerie de la Roşia Montană

Un tânăr în vârstă de 25 de ani, din Roșia Montană, a ajuns la spital după ce a fost rănit în urma unei explozii produse într-o galerie minieră dezafectată. Acesta ar fi încercat să spargă roca pentru a extrage aur, folosind un amestec de acid azotic și motorină, potrivit informațiilor publicate de Ziarul Unirea.

În urma deflagrației, tânărul a suferit răni la nivelul feței și la degetele mâinii drepte, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Potrivit sursei citate, mai multe galerii miniere vechi de la Roșia Montană ar fi fost redeschise ilegal de persoane care caută aur, unele dintre acestea folosind substanțe improvizate pentru a sparge roca.

Nu este primul incident de acest fel la Roșia Montană

Folosirea unor astfel de metode nu ar fi un caz izolat. Jurnaliștii locali notează că un incident asemănător s-ar fi produs și în primăvara acestui an, în aceleași condiții.

La data de 10 noiembrie 2026, în jurul orei 17.00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Abrud au fost sesizaţi cu privire la faptul că un tânăr, în vârstă de 25 de ani, din comuna Roşia Montană, ar fi suferit leziuni corporale. Din primele cercetări efectuate de poliţişti, a reieşit că tânărul ar fi fost rănit în urma exploziei unui obiect a cărui natură nu a fost, până în prezent, stabilită. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni

a transmis Poliția Arad.
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