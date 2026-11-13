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Locale· 1 min citire
Explozie într-o galerie minieră de la Roșia Montană. Un tânăr care căuta aur a ajuns la spital
FOTO: Ziarul Unirea
Un tânăr din județul Alba a ajuns la spital după ce s-a rănit cu un explozibil improvizat, folosit pentru a sparge roca în galeriile miniere închise de la Roșia Montană, în încercarea de a găsi aur. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul.
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