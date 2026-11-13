Explozie într-o galerie minieră de la Roșia Montană. Un tânăr care căuta aur a ajuns la spital

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 13 nov. 2026, 16:40

Un tânăr din județul Alba a ajuns la spital după ce s-a rănit cu un explozibil improvizat, folosit pentru a sparge roca în galeriile miniere închise de la Roșia Montană, în încercarea de a găsi aur. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul.

Distribuie articolul