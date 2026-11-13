Anvelope all-season: când merită și ce spune legea

Publicat 13 nov. 2026, 11:00 Actualizat 13 nov. 2026, 12:31

Specialiștii ne recomandă să folosim anvelope dedicate pentru fiecare anotimp, cele de vară și iarnă, dar nu toți șoferii își permit acest „lux”, din lipsă de bani sau timp. Așadar, varianta all-season poate reprezenta varianta optimă pentru unii conducători auto. Noi îți spunem dacă merită și care sunt avantajele, dar mai ales dezavantajele.

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