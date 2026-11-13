Anvelope all-season: când merită și ce spune legea
FOTO - caracter ilustrativ
Specialiștii ne recomandă să folosim anvelope dedicate pentru fiecare anotimp, cele de vară și iarnă, dar nu toți șoferii își permit acest „lux”, din lipsă de bani sau timp. Așadar, varianta all-season poate reprezenta varianta optimă pentru unii conducători auto. Noi îți spunem dacă merită și care sunt avantajele, dar mai ales dezavantajele.
În primul rând, trebuie să stabilim ce reprezintă anvelopele all-season, în comparație cu cele dedicate, de iarnă și de vară. De fapt, cum se comportă fiecare, în funcție de anotimp.
Ce sunt anvelopele all-season
Anvelopele all-season (pentru toate sezoanele) sunt pneuri hibride care combină caracteristicile anvelopelor de vară și ale celor de iarnă, fiind proiectate să poată fi folosite pe tot parcursul anului într-un climat moderat.
Anvelope all-season - principalele caracteristici
Cauciucul este un amestec intermediar, adică nu e la fel de rigid ca cel de vară, care se întărește la frig, dar nici la fel de moale ca cel de iarnă. care se uzează foarte repede la temperaturi mari).
În ceea ce privește profilul, canelurile și lamelele sunt adaptate pentru a evacua eficient apa, pe ploaie, și pentru a oferi aderență acceptabilă pe zăpadă ușoară.
Și chiar dacă nu sunt la fel de performante ca cele dedicate, legislația din România permite circulația pe drumurile acoperite de zăpadă, gheață sau polei cu anvelope all-season moderne, care poartă marcajul M+S (Mud and Snow) și simbolul 3PMSF (fulgul de nea în muntele cu 3 vârfuri).
Avantaje
La capitolul „avantaje” merită remarcat faptul că se face economie de timp și bani, pentru că nu mai este nevoie să cumperi două seturi separate (de vară și de iarnă) dar și nici să mergi la vulcanizare de două ori pe an pentru schimburile sezoniere.
De asemenea, scapi de problema păstrării setului de pneuri care nu este pe mașină și sunt ideale pentru șoferii care circulă mai mult în zone urbane, cu ierni blânde, unde ninsorile sunt ocazionale.
Dezavantaje
Ei bine, când vine vorba despre dezavantaje, să știți că au o performanță scăzută în condiții extreme de vreme. Mai exact, vara se uzează ceva mai repede și pot avea o distanță de frânare ușor mai mare decât pneurile de vară, iar iarna, dacă sunt geruri puternice sau pe zăpadă mare ori gheață, acestea nu se compară cu o anvelopă dedicată de iarnă.
Totodată, durata de viață este mai redusă, fiind rulate vara, pe caniculă, și iarna, pe ger. Astfel, se pot uza mai repede decât două seturi alternate.
Ce spune legea
În România, obligația de a folosi anvelope de iarnă este prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în conformitate cu Directivele şi Regulamentele Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite.
Legea nu prevede, însă, o dacă exactă la care să se realizeze schimbul de cauciucuri, dar menționează obligativitatea utilizării anvelopelor de iarnă pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.
Anvelopele de iarnă legale şi acceptate de autorităţi sunt: toate anvelopele, indiferent de denumirea lor comercială, care sunt marcate cu literele M și S (însemnând noroi și zăpadă), sub forma: M+S, M.S. sau M&S, îndeplinesc cerințele de utilizare în condițiile specifice de iarnă prevăzute în legislația națională rutieră.
Registrul Auto Român (RAR) precizează că anvelopele comercializate ca fiind „all season” îndeplinesc cerințele legale pentru utilizarea pe drumuri acoperite de zăpadă, gheață sau polei dacă poartă unul dintre marcajele menționate mai sus: M+S, M.S SAU M&S.
Pentru cine sunt recomandate avelopele all-season
Așadar, anvelopele all-sason sunt considerate mai degrabă un compromis și, deci, chiar dacă confort și economie, acestea nu egalează performanța maximă a unui set dedicat de vară (pe caniculă) sau de iarnă (pe gheață/ninsori abundente).
Totuși, acestea sunt recomandate în special pentru șoferii care circulă predominant în mediu urban, au un kilometraj anual moderat și conduc în regiuni cu ierni blânde sau pentru persoanele care folosesc mașina zilnic pe trasee scurte și previzibile, unde drumurile sunt deszăpezite și curățate rapid, în caz de ninsoare.
De asemenea, sunt bune și pentru cei care folosesc mașina doar la nevoie și doresc să elimine costurile, timpul și stresul legate de vizitele la vulcanizare pentru schimbul de două ori pe an.
Sau... dacă locuiești într-o regiune unde temperaturile scad foarte rar extrem de mult, iar stratul dens de zăpadă sau gheață este o excepție.
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