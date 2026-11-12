Un tânăr de 19 ani și-a anunțat mama, prin apel video, că vrea să-și pună capăt zilelor. Salvatorii l-au găsit fără viață

Publicat 12 nov. 2026, 16:49 Actualizat 12 nov. 2026, 16:51

Un caz cutremurător s-a petrecut în municipiul Codlea, județul Brașov, unde un tânăr în vârstă de numai 19 ani a murit după ce și-ar fi anunțat mama, în timpul unui apel video, că intenționează să se sinucidă. Femeia a solicitat imediat intervenția autorităților, însă echipele de salvare nu au mai reușit să-i salveze fiul.

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