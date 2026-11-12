Un tânăr de 19 ani și-a anunțat mama, prin apel video, că vrea să-și pună capăt zilelor. Salvatorii l-au găsit fără viață

Un caz cutremurător s-a petrecut în municipiul Codlea, județul Brașov, unde un tânăr în vârstă de numai 19 ani a murit după ce și-ar fi anunțat mama, în timpul unui apel video, că intenționează să se sinucidă. Femeia a solicitat imediat intervenția autorităților, însă echipele de salvare nu au mai reușit să-i salveze fiul.
Potrivit informațiilor prezentate de Știrile PRO TV, tânărul a fost căutat de echipele de intervenție, fiind găsit ulterior la marginea unei păduri din apropierea orașului Codlea. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru el și au declarat decesul.
Poliția încearcă să stabilească ce s-a întâmplat înainte de tragedie
Circumstanțele în care s-a produs tragedia sunt investigate de polițiști, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov. Anchetatorii încearcă să afle ce anume l-ar fi determinat pe tânăr să recurgă la acest gest extrem.
Conform unor surse judiciare, cu aproximativ două zile înainte de incident, tatăl băiatului ar fi descoperit în hainele acestuia mai multe pliculețe în care s-ar fi aflat substanțe suspecte. Acestea ar fi fost predate polițiștilor pentru efectuarea analizelor necesare și identificarea conținutului.
Descoperirea ar fi provocat tensiuni în familie, între membrii acesteia izbucnind mai multe discuții în legătură cu pliculețele găsite.
Anchetatorii verifică o posibilă legătură cu substanțele descoperite
În prezent, ancheta urmărește să clarifice dacă tânărul avea legătură cu consumul sau distribuirea de droguri și dacă evenimentele din familie ar fi putut influența decizia sa. Deocamdată, nu există o concluzie oficială care să stabilească motivul tragediei sau o legătură directă între descoperirea pliculețelor și moartea băiatului.
Cunoscuții au povestit că tânărul lucra ca electrician și urma cursurile liceale la seral. Moartea sa a provocat un puternic șoc în comunitate.
Polițiștii continuă cercetările pentru a reconstitui ultimele momente din viața adolescentului și pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.