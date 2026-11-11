RO-Alert în nordul județului Tulcea! O dronă a fost detectată în apropierea graniței cu Ucraina

Publicat 11 nov. 2026, 22:04 Actualizat 11 nov. 2026, 22:06

Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost avertizați, miercuri seară, printr-un mesaj RO-Alert, după ce autoritățile au identificat o dronă care se apropia de zona de frontieră dintre România și Ucraina. Oamenii au fost sfătuiți să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în spații special amenajate pentru protecție civilă.

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