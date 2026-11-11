RO-Alert în nordul județului Tulcea! O dronă a fost detectată în apropierea graniței cu Ucraina

Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost avertizați, miercuri seară, printr-un mesaj RO-Alert, după ce autoritățile au identificat o dronă care se apropia de zona de frontieră dintre România și Ucraina. Oamenii au fost sfătuiți să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în spații special amenajate pentru protecție civilă.
Alerta a fost transmisă după ce sistemele de monitorizare au semnalat o țintă în apropierea graniței, în zona de nord a județului Tulcea.
Dronă detectată în apropierea frontierei României cu Ucraina
Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Tulcea au anunțat că mesajul de avertizare a fost emis în urma identificării unei ținte care se deplasa spre zona de nord a graniței României.
„În urmă cu câteva minute a fost transmis un mesaj RO-ALERT pentru zona de nord a județului după ce SMFA a identificat o țintă care se apropie de zona de nord a graniței României cu Ucraina în apropiere de județul Tulcea”, au precizat reprezentanții ISU Tulcea.
În aceste condiții, populația din zona vizată a fost avertizată cu privire la posibilitatea unei incursiuni de drone și a primit instrucțiuni pentru a evita expunerea la eventuale pericole.
Ce le-au transmis autoritățile locuitorilor prin RO-Alert
Mesajul primit de oameni a inclus recomandări clare privind măsurile de protecție pe care trebuie să le urmeze în cazul unei alerte aeriene.
„Alarmă aeriană (posibilă incursiune de drone). Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori”, se arată în avertizarea transmisă prin sistemul RO-Alert.
Autoritățile le-au recomandat cetățenilor să respecte indicațiile primite și să evite apropierea de ferestre sau de zonele expuse, până la clarificarea situației.
Avertizarea a vizat nordul județului Tulcea, în contextul detectării unei ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina.