Mamă și fiu, reținuți pentru incest în București. Cei doi ar fi întreținut relații sexuale încă din 2023

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 nov. 2026, 17:17

Un caz de incest este anchetat de polițiștii din București, după ce o femeie de 54 de ani și fiul ei, în vârstă de 34 de ani, au ajuns în atenția autorităților. Cei doi sunt bănuiți că ar fi întreținut relații sexuale consimțite încă din anul 2023. Polițiștii Capitalei au deschis un dosar penal și au efectuat percheziții la domiciliul celor două persoane. Mama și fiul au fost reținuți pentru 24 de ore, iar ulterior au fost plasați sub control judiciar.

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