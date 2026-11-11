Mamă și fiu, reținuți pentru incest în București. Cei doi ar fi întreținut relații sexuale încă din 2023

Un caz de incest este anchetat de polițiștii din București, după ce o femeie de 54 de ani și fiul ei, în vârstă de 34 de ani, au ajuns în atenția autorităților. Cei doi sunt bănuiți că ar fi întreținut relații sexuale consimțite încă din anul 2023. Polițiștii Capitalei au deschis un dosar penal și au efectuat percheziții la domiciliul celor două persoane. Mama și fiul au fost reținuți pentru 24 de ore, iar ulterior au fost plasați sub control judiciar.
Percheziții la locuința celor doi. Ce au descoperit polițiștii
Potrivit informațiilor transmise de Poliția Capitalei, ancheta îi vizează pe cei doi membri ai aceleiași familii, asupra cărora există suspiciuni privind săvârșirea infracțiunii de incest. Oamenii legii au efectuat o percheziție domiciliară, în urma căreia au ridicat mai multe bunuri considerate relevante pentru dosarul penal. Autoritățile nu au oferit detalii despre obiectele găsite, precizând doar că acestea prezintă interes pentru cercetările desfășurate în cauză.
După efectuarea verificărilor, femeia de 54 de ani și fiul acesteia, de 34 de ani, au fost reținuți pentru o perioadă de 24 de ore. Ulterior, față de amândoi a fost dispusă măsura controlului judiciar. Ancheta vizează presupusele raporturi sexuale consimțite dintre cei doi, care, potrivit suspiciunilor polițiștilor, ar fi început în anul 2023.
Ce pedeapsă prevede legea pentru infracțiunea de incest
Potrivit Codului penal din România, raporturile sexuale consimțite între rude în linie directă, precum și între frați și surori, constituie infracțiunea de incest. Legea prevede pentru această faptă o pedeapsă cu închisoarea de la un an la cinci ani. În cazul celor două persoane din București, cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor în care s-ar fi produs faptele, iar măsurile dispuse până acum nu reprezintă o condamnare.