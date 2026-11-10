Salina Praid concediază 60 de angajați. Toți lucrau în subteran

Salina Praid va pierde 60 de angajați în luna noiembrie 2026, după ce Societatea Națională a Sării a notificat Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Harghita cu privire la reducerea personalului. Toți cei vizați de concedieri lucrau în subteranul minei, care nu mai funcționează de peste un an, după ce a fost inundată de apele pârâului Corund.
Potrivit informațiilor transmise de AJOFM Harghita, la sucursala Salinei Praid sunt în prezent 125 de angajați, iar aproape jumătate dintre aceștia urmează să își piardă locurile de muncă. Disponibilizările sunt programate pentru zilele de 23 și 24 noiembrie.
60 de angajați, afectați de concedieri
Jánó Edit Andrea, șefa Serviciului Analiza Pieței Muncii și Economie Socială din cadrul AJOFM Harghita, a declarat pentru AGERPRES că instituția a început deja demersurile de preconcediere. Pe 3 noiembrie, specialiștii agenției s-au întâlnit cu angajații și le-au explicat ce drepturi vor avea după intrarea în șomaj, dar și ce posibilități de angajare și de formare profesională există.
Toți cei 60 de salariați vizați lucrau în subteranul Salinei Praid. Cei mai mulți sunt încă la vârstă activă, în timp ce patru sau cinci dintre ei ar urma să îndeplinească în cel mult un an condițiile pentru pensionare.
Reprezentanta AJOFM a precizat că angajații au fost interesați să afle ce alternative profesionale au la dispoziție. Totuși, găsirea unui nou loc de muncă în apropierea localității Praid ar putea fi dificilă.
Puține locuri de muncă în zona Praid
Una dintre principalele probleme pentru persoanele care vor rămâne fără serviciu este numărul redus de oportunități profesionale din zonă. Potrivit reprezentantei AJOFM Harghita, cele mai apropiate variante de angajare se găsesc, în cel mai bun caz, la Odorheiu Secuiesc.
„Problema este că în zonă sunt prea puține locuri de muncă. Locuri de muncă există, în cel mai bun caz, la Odorheiu Secuiesc”, a explicat Jánó Edit Andrea pentru AGERPRES.
După disponibilizare, angajații vor putea beneficia în continuare de servicii de mediere a muncii, informare, consiliere și formare profesională, oferite de AJOFM Harghita. Agenția îi va sprijini în identificarea unor noi oportunități de angajare și în alegerea unor cursuri care să le permită să se reorienteze profesional.
Salina Praid, închisă după inundațiile din 2025
Salina Praid și-a întrerupt activitatea în mai 2025, după ce apele pârâului Corund au inundat exploatarea subterană. Incidentul a afectat grav mina și a pus capăt activității turistice și de exploatare desfășurate acolo.
În perioada care a urmat, angajații au trecut și prin perioade de șomaj tehnic, în care au primit salarii diminuate. Disponibilizarea celor 60 de salariați reprezintă o nouă lovitură pentru comunitatea locală, care depinde în mare măsură de activitatea economică generată de salină și de turismul asociat acesteia.