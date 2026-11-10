Rovinietă online: de unde o cumperi în siguranță și ce perioadă de valabilitate alegi
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Achiziționarea unei roviniete nu ar trebui să fie, în general, un lucru foarte complicat. Dimpotrivă! Acum, ai la dispoziție mai multe metode de plată, de la o simplă oprire la benzinărie până la varianta online. Dar emiterea sa poate veni la pachet și cu amenzi, dacă nu ești atent.
Rovinieta este obligatorie pe toate autostrăzile, drumurile expres și drumurile naționale din România, cu excepția celor aflate în intravilanul municipiilor, dar nu și pe drumurile județene, comunale sau pe străzile din orașe.
Pentru achiziția unei roviniete, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pune la dispoziția șoferilor o aplicație oficială, dar și mai multe site-uri autorizate.
Site-ul oficial CNAIR și aplicațiile autorizate
TollRo este sistemul de Tarifare Rutieră Electronică oferit de CNAIR pentru plata utilizării rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din România, fiind bazat pe o platformă informatică unică, disponibilă atât online (www.etoll.ro, unde pot fi verificate și tarifele), cât și prin aplicația mobilă TollRo, care poate fi descărcată gratuit din App Store (iOS) și Google Play (Android).
Platforma funcționează în regim operațional și emite documentele oficiale pentru rovinietă, tichet de rută și TollRo, începând cu data de 1 octombrie 2026, de la ora 00:00.
Sistemul oferă două tipuri de tarifare, în funcție de categoria vehiculului:
Autoturismele, vehiculele destinate transportului de persoane și vehiculele cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mică sau egală cu 3,5 tone achită rovinieta, care conferă dreptul de utilizare a rețelei de drumuri naționale pentru o perioadă determinată. Tariful rovinietei se stabilește în funcție de categoria vehiculului și de norma de poluare (EURO).
Vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone, precum și vehiculele de transport mixt asimilate acestora, achită tariful TollRo. Acesta se calculează pe baza distanței parcurse, exprimată în kilometri întregi, în funcție de MTMA, clasa de emisii EURO și categoria drumului utilizat. Tariful se aplică pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile administrate de CNAIR, cu excepția sectoarelor de drum național aflate în intravilanul municipiilor, între indicatoarele de intrare și ieșire.
Dar, pe lângă varianta oficială dezvoltată de CNAIR, mai există și unele aplicații partenere și distribuitori autorizați
eTarife – Aplicația oficială a CNAIR (dezvoltată și pentru portalul eRovinieta) pentru cumpărarea rovinietei și a peajului (taxa de pod Fetești-Cernavodă) direct de pe telefon, fără comisioane bancare. Disponibilă în App Store (iOS) și Google Play Store;
Portalul oficial eRovinieta.ro – Platforma web oficială a CNAIR de unde se poate achita rovinieta și peajul online;
Pago – Aplicație parteneră agreată pentru plata rapidă și fără comision a rovinietei, cu dovadă digitală;
TPARK – Platformă/aplicație autorizată pentru achiziționarea vinietei/rovinietei electronice în România (TPARK Vinietă România);
Roviniete.ro – Distribuitor autorizat CNAIR pentru achiziția online a rovinietei, taxelor de pod și RCA.
Rovinieta prin SMS și la benzinărie
Poți plăti rovinieta și printr-un SMS, la numărul scurt 7500, care este valabil în toate rețelele de telefonie mobilă.
Formatul mesajului:
Autoturisme și vehicule transport marfă MTMA ≤ 3,5 t: Trimite numărul de înmatriculare urmat de perioada aleasă (1 sau 10 zile), separate prin spațiu (de exemplu: B54AJV 1);
Vehicule transport persoane (10+ locuri): Trimite doar numărul de înmatriculare, perioada fiind predefinită (de exemplu: B54AJV).
Confirmarea plății:
Vei primi un SMS cu detaliile tarifului și ale vehiculului.
Răspunde cu DA la numărul 7500 în aceeași zi, pentru confirmare.
Un ultim SMS va confirma emiterea valabilă a rovinietei.
De asemenea, rovinieta electronică poate fi cumpărată direct din mai multe rețele majore de benzinării din România, precum OMV, Petrom, MOL și Rompetrol.
Ce perioadă alegi: o zi, o lună, un an
Rovinieta poate fi achiziționată pentru 1 zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile sau 12 luni, în funcție de tipul vehiculului, iar plata se poate face în termen de cel mult 24 de ore de la utilizarea drumurilor naționale.
Ce verifici înainte de plată
Înainte de a plăti o rovinietă (online sau prin intermediul unui intermediar oficial), trebuie să verifici cu atenție mai multe elemente esențiale pentru a evita erorile sau chiar amenzile, care se calculează în funcție de legea în vigoare și de categoria vehiculului:
Numărul de înmatriculare al vehiculului: Este cel mai important detaliu, pentru că o singură literă sau cifră greșită anulează valabilitatea rovinietei;
Datele tehnice ale vehiculului: Verifică seria de șasiu, categoria autovehiculului (autoturism, vehicul marfă etc.) și țara de înmatriculare.
Data de început a valabilității: Asigură-te că ai selectat data corectă de la care dorești să fie activă (poate fi cumpărată în avans cu cel mult 30 de zile).
Perioada de valabilitate selectată: Verifică dacă ai ales intervalul dorit (1 zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile sau 12 luni).
Ce faci dacă ai greșit numărul de înmatriculare
În cazul în care ai greșit numărul de înmatriculare, când ai cumpărat rovinieta, poți solicita corectarea acestuia gratuit, în primele 60 de minute de la emitere.
Puteți face acest lucru prin platforma online de unde a fost achiziționată, la o benzinărie/punct de vânzare sau prin SMS (dacă opțiunea este disponibilă) ori puteți folosi opțiunea de corectare disponibilă la stațiile de plată SelfPay.
După mai mult de 1 oră de la emiterea sa, corectarea se poate face direct la CNAIR prin depunere următoarelor documente:
O cerere tipizată de corectare a erorilor materiale (număr de înmatriculare greșit).
Copie după talonul mașinii (certificatul de înmatriculare).
Copie după actul de identitate (CI).
Dovada achiziției rovinietei (bonul sau chitanța).
CNAIR va opera modificarea în baza de date în termen de aproximativ 5 zile lucrătoare.
Schimbarea utilizatorului unei mașini sau atribuirea unui alt număr de înmatriculare nu înseamnă, în general, că trebuie cumpărată o nouă rovinietă, dar condițiile pentru păstrarea valabilității diferă, în funcție de țara în care este înmatriculat vehiculul. Pentru mașinile înmatriculate în străinătate, actualizarea datelor presupune, la fel, o solicitare către CNAIR și o confirmare scrisă.
Atenție, însă, rovinieta nu este considerată valabilă pentru mașina ta până când nu primești confirmare scrisă de la CNAIR că modificarea a fost operată în baza de date! Mai mult, nu pot fi modificate categoria vehiculului, perioada de valabilitate sau data de început.
Dacă, între timp, ai primit amendă... poți depune plângere contravențională în instanță în termen de 15 zile și, în paralel, poți solicita corectarea la CNAIR.
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