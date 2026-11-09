Bătaie într-o benzinărie, după o șicanare în trafic pe Autostrada A1! Un șofer a fost lovit cu pumnii de doi bărbați după o frânare bruscă

Un conflict izbucnit în trafic pe Autostrada A1 București - Pitești s-a transformat într-un episod violent, încheiat cu o agresiune fizică într-o benzinărie din județul Argeș. Un șofer în vârstă de 47 de ani, din Craiova, a fost atacat de doi bărbați care i-ar fi reproșat că a frânat brusc în fața lor, după o manevră de depășire. Cei doi suspecți au fost identificați de polițiști, reținuți pentru 24 de ore și puși sub acuzare.
Incidentul s-a petrecut duminică seară, iar cazul a intrat în atenția autorităților după ce victima a sunat la numărul de urgență 112 și a anunțat că a fost agresată în incinta unei stații de alimentare cu carburant.
De la șicanare pe Autostrada A1 la bătaie într-o benzinărie
Potrivit primelor informații din anchetă, bărbatul de 47 de ani circula pe autostrada A1 București - Pitești, unde ar fi intrat într-un conflict rutier cu șoferul unui alt autoturism.
Disputa ar fi pornit de la o manevră de frânare bruscă efectuată de conducătorul auto din Craiova, după ce ar fi depășit celălalt vehicul.
Tensiunile nu s-au oprit însă pe autostradă. Cei implicați s-au întâlnit ulterior într-o benzinărie, unde doi bărbați l-ar fi abordat pe șoferul de 47 de ani și l-ar fi lovit în repetate rânduri cu pumnii.
Conform informațiilor transmise de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, comportamentul agresorilor a provocat indignarea persoanelor aflate în zonă și a afectat ordinea și liniștea publică.
După ce l-au atacat pe bărbat, cei doi au urcat în mașină și au plecat, înainte ca polițiștii să ajungă la fața locului.
Agresorii, prinși de polițiștii de la Autostrăzi
În urma sesizării primite prin 112, oamenii legii au început verificările pentru identificarea persoanelor implicate în agresiune. Autoturismul în care se aflau suspecții a fost dat în atenția polițiștilor, iar vehiculul a fost ulterior depistat în trafic de către agenții Biroului de Poliție Autostrăzi.
În mașină se aflau doi bărbați, în vârstă de 27 și 38 de ani, ambii din județul Olt. Aceștia au fost conduși la sediul poliției pentru audieri și pentru clarificarea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.
În urma administrării probatoriului, cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind cercetați pentru infracțiunile de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.
Ce se întâmplă cu cei doi bărbați acuzați de agresiune
Luni, suspecții urmau să fie prezentați în fața procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Topoloveni, cu propunerea de dispunere a unei măsuri preventive.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea tuturor detaliilor legate de conflictul izbucnit pe Autostrada A1 și de agresiunea comisă ulterior în benzinărie.
Anchetatorii încearcă să clarifice exact cum s-a desfășurat altercația și care a fost contribuția fiecărei persoane implicate.