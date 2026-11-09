Bătaie într-o benzinărie, după o șicanare în trafic pe Autostrada A1! Un șofer a fost lovit cu pumnii de doi bărbați după o frânare bruscă

Publicat 9 nov. 2026, 18:19 Actualizat 9 nov. 2026, 18:20

Un conflict izbucnit în trafic pe Autostrada A1 București - Pitești s-a transformat într-un episod violent, încheiat cu o agresiune fizică într-o benzinărie din județul Argeș. Un șofer în vârstă de 47 de ani, din Craiova, a fost atacat de doi bărbați care i-ar fi reproșat că a frânat brusc în fața lor, după o manevră de depășire. Cei doi suspecți au fost identificați de polițiști, reținuți pentru 24 de ore și puși sub acuzare.

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