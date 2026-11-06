Rabie confirmată la trei vaci în Suceava. Zece persoane au fost vaccinate de urgență

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 6 nov. 2026, 12:10

Alertă sanitar-veterinară în județul Suceava, după ce trei vaci din două gospodării au fost diagnosticate cu rabie, o boală care poate fi mortală atât pentru animale, cât și pentru oameni. Autoritățile au confirmat două focare în comunele Vulturești și Grănicești și au dispus măsuri urgente pentru prevenirea răspândirii virusului.

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