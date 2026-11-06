Rabie confirmată la trei vaci în Suceava. Zece persoane au fost vaccinate de urgență
Vacă/ Sursa foto: Unsplash
Alertă sanitar-veterinară în județul Suceava, după ce trei vaci din două gospodării au fost diagnosticate cu rabie, o boală care poate fi mortală atât pentru animale, cât și pentru oameni. Autoritățile au confirmat două focare în comunele Vulturești și Grănicești și au dispus măsuri urgente pentru prevenirea răspândirii virusului.
Zece persoane care au intrat în contact cu animalele infectate, inclusiv doi medici veterinari, au primit vaccin antirabic. În mai multe localități au fost stabilite zone de protecție, iar animalele sunt supuse unor restricții și controale.
Trei vaci infectate cu rabie în două localități din Suceava
Cazurile de rabie au fost confirmate în urma analizelor de laborator efectuate asupra a trei bovine provenite din gospodării particulare. Două dintre animalele infectate se aflau în satul Giurgești, comuna Vulturești, iar al treilea caz a fost identificat în localitatea Românești, comuna Grănicești. Cele trei bovine au fost ecarisate, iar medicii veterinari au început anchete epidemiologice pentru a stabili cum s-au produs infectările și dacă virusul s-ar fi putut răspândi și la alte animale din zonă.
În urma confirmării focarelor, Prefectura Suceava a convocat joi, 5 noiembrie, o ședință de urgență a Centrului Local de Combatere a Bolilor. Autoritățile au aprobat planul de intervenție propus de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, care prevede izolarea animalelor ce au intrat în contact cu bovinele bolnave și monitorizarea acestora timp de 30 de zile. Proprietarii celor două gospodării au primit și interdicția de a înstrăina animalele pentru o perioadă de trei luni, chiar dacă acestea nu prezintă semne de boală.
Zece persoane au primit vaccin antirabic după contactul cu animalele bolnave
Una dintre principalele preocupări ale autorităților este protejarea persoanelor care au intrat în contact cu bovinele infectate. Direcția Sanitară Veterinară Suceava a transmis Direcției de Sănătate Publică lista celor identificați ca fiind expuși virusului, pentru administrarea tratamentului preventiv. Potrivit directorului DSP Suceava, Daniela Marinela Odeh, toate cele zece persoane identificate au primit schema de vaccinare antirabică recomandată. În cazul focarului din Giurgești au fost vaccinate cinci persoane și medicul veterinar care a intervenit, iar la Românești alte trei persoane și un medic veterinar.
Apariția noilor focare este cu atât mai îngrijorătoare cu cât, în luna octombrie, în județul Suceava au mai fost confirmate două cazuri de rabie. Unul a fost depistat la o vacă din satul Nicani, comuna Zamostea, iar celălalt la o vulpe găsită moartă într-o gospodărie din orașul Solca. Confirmările succesive arată că virusul continuă să circule în zonă, motiv pentru care medicii veterinari încearcă să identifice sursele de infectare și eventualele contacte dintre animalele sălbatice și cele domestice.
Vaccinări de urgență în mai multe sate. Autoritățile au stabilit zone de protecție
Planul de măsuri prevede vaccinarea antirabică de necesitate a tuturor bovinelor din localitățile Giurgești, Osoi și Valea Glodului, din comuna Vulturești, precum și din satul Bahna Arini, comuna Preutești. Aceste localități se află în zona de protecție stabilită pe o rază de trei kilometri în jurul focarului. În Românești, vaccinarea de necesitate a bovinelor din zonă va fi efectuată dacă vor fi descoperite noi cazuri de rabie la animalele domestice. De asemenea, vor fi realizate vaccinări suplimentare la câini și pisici în localitățile vizate.
Măsurile vizează și animalele sălbatice, în special vulpile, care pot transmite virusul către câini și animalele din gospodării. Autoritățile au dispus intensificarea activităților de monitorizare a populației de vulpi, vaccinarea acestora prin distribuirea de momeli în apropierea vizuinilor și gestionarea câinilor fără stăpân. Administratorii fondurilor de vânătoare trebuie să participe la acțiunile stabilite, iar animalele sălbatice găsite moarte vor fi trimise pentru examinare la laboratorul sanitar-veterinar, cu respectarea măsurilor de protecție.
Situația din Suceava nu este izolată. În ultimele luni, focare de rabie au fost confirmate și în județul Harghita, unde două bovine au fost diagnosticate cu această boală la sfârșitul lunii septembrie. Autoritățile sanitar-veterinare au instituit și acolo zone de protecție și supraveghere, pentru limitarea circulației animalelor și prevenirea unor noi infectări.
Rabia poate fi mortală pentru oameni. Ce trebuie să facă persoanele care intră în contact cu un animal suspect
Rabia, cunoscută popular sub numele de turbare, este o boală virală gravă care afectează sistemul nervos central. Virusul se transmite în principal prin mușcătura unui animal infectat, dar și prin contactul salivei acestuia cu o rană deschisă sau cu mucoasele. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că, odată ce apar simptomele clinice, boala este aproape întotdeauna fatală. În schimb, tratamentul administrat rapid după o posibilă expunere poate preveni îmbolnăvirea.
Persoanele mușcate sau zgâriate de un animal suspect trebuie să spele imediat rana cu apă și săpun timp de cel puțin 15 minute și să solicite fără întârziere asistență medicală. Medicul va evalua necesitatea vaccinării antirabice și, în anumite situații, a administrării imunoglobulinelor. Autoritățile din Suceava le recomandă locuitorilor să evite apropierea de animalele sălbatice care nu se feresc de oameni, de cele agresive sau care manifestă un comportament neobișnuit.
Orice suspiciune de rabie trebuie anunțată imediat medicului veterinar sau Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, la numărul de telefon 0230 522 848. Prefectura a transmis că situația rămâne sub monitorizare, iar măsurile vor fi adaptate în funcție de rezultatele anchetelor epidemiologice și de eventualele noi cazuri identificate.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News