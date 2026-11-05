Peste 600 de apartamente din Brașov au rămas fără căldură și apă caldă. Când va fi remediată avaria

O avarie apărută la rețeaua de alimentare cu energie termică a lăsat fără apă caldă și căldură peste 600 de apartamente din municipiul Brașov. Problemele afectează și o unitate de învățământ, iar întreruperea furnizării este cauzată de starea avansată de degradare a conductelor din zonă. Autoritățile locale estimează că serviciile vor fi reluate sâmbătă, 7 noiembrie 2026, în cursul după-amiezii.
Avarie în cartierul Carfil din Brașov. Sute de locuințe sunt afectate
Potrivit informațiilor transmise joi seară de Primăria Brașov, furnizarea apei calde și a agentului termic pentru încălzire a fost întreruptă temporar în cartierul Carfil.
În total, 601 apartamente au rămas fără căldură și apă caldă. Pe lista obiectivelor afectate se află și Liceul cu Program Sportiv Brașov.
Reprezentanții municipalității au explicat că intervenția este necesară din cauza degradării avansate a rețelei de transport al agentului termic. Lucrările urmăresc remedierea defecțiunii și restabilirea alimentării pentru consumatorii racordați la sistem.
Când vor avea din nou brașovenii căldură și apă caldă
Primăria Brașov anunță că echipele implicate depun eforturi pentru finalizarea intervenției cât mai repede. Conform estimărilor autorităților, furnizarea apei calde și a căldurii ar urma să fie reluată sâmbătă, 7 noiembrie 2026, în cursul după-amiezii.
Până atunci, locuitorii celor 601 apartamente afectate, dar și reprezentanții liceului, trebuie să aștepte finalizarea lucrărilor la rețeaua de termoficare.
Autoritățile nu au anunțat alte detalii privind durata exactă a intervenției, însă au transmis că prioritatea este remedierea avariei și reluarea serviciilor în cel mai scurt timp.