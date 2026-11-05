Peste 600 de apartamente din Brașov au rămas fără căldură și apă caldă. Când va fi remediată avaria

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 5 nov. 2026, 23:02

O avarie apărută la rețeaua de alimentare cu energie termică a lăsat fără apă caldă și căldură peste 600 de apartamente din municipiul Brașov. Problemele afectează și o unitate de învățământ, iar întreruperea furnizării este cauzată de starea avansată de degradare a conductelor din zonă. Autoritățile locale estimează că serviciile vor fi reluate sâmbătă, 7 noiembrie 2026, în cursul după-amiezii.

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