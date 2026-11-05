Pompierii argeșeni au testat sistemele de securitate la incendiu din tunelul Momaia de pe A1 (VIDEO)

Pompierii argeșeni au încins un adevărat grătar în mijlocul tunelului Momaia, dar scopul lor nu a fost acela de a se relaxa, obiectivul real fiind unul cât se poate de serios: testarea sistemelor de securitate la incendiu! Lucrarea de infrastructură face parte din Secţiunea 4 Curtea de Argeş – Tigveni, de pe tronsonul Sibiu – Piteşti a Autostrăzii 1 (A1), și va fi deschisă în curând circulației auto.
La acțiune, care a fost organizată de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), au participat reprezentanţi ai Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) şi ai ISU Argeş.
Precizările ISU Argeș despre acțiunea pompierilor
Reprezentanții ISU Argeș au precizat că activitățile au urmărit verificarea funcționalității principalelor instalații și echipamente destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență, precum:
sistemul de ventilare pentru evacuarea fumului;
camera pompelor;
nișele hidranților, inclusiv verificarea presiunii necesare în instalații;
pasajele de evacuare de urgență pentru pietoni;
pasajele destinate accesului vehiculelor de intervenție și evacuării pietonilor.
De asemenea, potrivit sursei citate, activităţile au inclus şi pregătirea pentru exerciţiul de simulare a unui incendiu în tunel, care este programat pentru data de 11 noiembrie 2026.
Astfel, au fost analizate planul de intervenţie şi mijloacele necesare desfăşurării exerciţiului, care au avut drept scop stabilirea modului de acţiune şi coordonarea forţelor participante în cazul unei astfel de situaţii.
Când se deschide circulația pe tronsonul Curtea de Argeș - Tigveni
Secţiunea 4 este formată din două galerii unidirecţionale și are o lungime de 9,86 kilometri, tunelul Momaia având 1.350 de metri.