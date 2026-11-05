Pompierii argeșeni au testat sistemele de securitate la incendiu din tunelul Momaia de pe A1 (VIDEO)

Publicat 5 nov. 2026, 11:46 Actualizat 5 nov. 2026, 12:11

Pompierii argeșeni au încins un adevărat grătar în mijlocul tunelului Momaia, dar scopul lor nu a fost acela de a se relaxa, obiectivul real fiind unul cât se poate de serios: testarea sistemelor de securitate la incendiu! Lucrarea de infrastructură face parte din Secţiunea 4 Curtea de Argeş – Tigveni, de pe tronsonul Sibiu – Piteşti a Autostrăzii 1 (A1), și va fi deschisă în curând circulației auto.

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