Vânzarea șantierului Damen Mangalia, în pericol! Procesul de 138 de milioane de euro, amânat până în decembrie

Vânzarea șantierului naval Damen Mangalia către gigantul german Rheinmetall rămâne sub semnul întrebării. Procesul în care grupul olandez Damen contestă legalitatea procedurii de vânzare a fost amânat de Curtea de Apel Constanța până pe 11 decembrie. În centrul disputei se află reducerea prețului de la 184 la 138 de milioane de euro, o modificare pe care Damen o consideră nelegală. Tranzacția nu este încă finalizată, iar compania germană a achitat până acum doar garanția de participare la licitație, conform Realitatea PLUS.
Șantierul Naval Mangalia a fost adjudecat pe 9 octombrie 2026, în urma celei de-a cincea licitații, de Rheinmetall Real Estate România SRL, pentru suma de 138,03 milioane de euro, fără TVA. Cumpărătorul a fost desemnat câștigător după ce prețul de vânzare al șantierului a fost redus cu 25%, în condițiile în care licitațiile precedente nu au atras ofertanți. Decizia de schimbare a procedurii a fost contestată de grupul olandez, care consideră că interesele creditorilor au fost afectate.
Disputa a ajuns la Curtea de Apel Constanța, unde magistrații au analizat miercuri, 4 noiembrie, contestația depusă de Damen Holding. Grupul olandez susține că modificarea procedurii de vânzare a fost nelegală și că reducerea prețului nu ar fi trebuit permisă în aceste condiții. În cadrul ședinței au fost depuse înscrisuri la dosar și au fost ascultate părțile implicate. Judecătorii nu au pronunțat însă o hotărâre, stabilind un nou termen pentru luna decembrie, după ce au considerat necesare clarificări suplimentare.
Miza procesului este una importantă, având în vedere valoarea șantierului și structura acționariatului. Statul român deține 51% din acțiunile companiei Damen Shipyards Mangalia, în timp ce grupul olandez Damen Holding controlează restul de 49%. În același timp, Damen este și principalul creditor al societății aflate în faliment, deținând direct aproximativ 70% din totalul creanțelor. Grupul olandez contestă tocmai decizia care a permis vânzarea accelerată a activelor șantierului, la un preț mai mic decât cel stabilit inițial.
Deși Rheinmetall a câștigat licitația din 9 octombrie, tranzacția nu a fost finalizată. Compania germană a achitat doar garanția de participare, reprezentând 10% din valoarea de pornire a licitației. În aceste condiții, procesul deschis de Damen poate avea consecințe asupra continuării procedurii de vânzare. Grupul olandez încearcă să obțină anularea hotărârii care a permis reducerea prețului, în timp ce Rheinmetall rămâne compania desemnată câștigătoare a licitației.
Înainte de adjudecarea șantierului, au fost organizate patru licitații fără rezultat. Prețul inițial, de aproximativ 184 de milioane de euro, nu a atras cumpărători, iar lichidatorul judiciar CITR a solicitat modificarea procedurii pentru a putea continua vânzarea. Instanța a aprobat schimbarea regulilor, ceea ce a permis reducerea prețului la 75% din valoarea stabilită anterior. Damen susține însă că această modificare s-a făcut printr-o interpretare greșită a legislației și contestă hotărârea în instanță.
Decizia privind vânzarea Damen Mangalia, așteptată pe 11 decembrie
Următorul termen al procesului a fost stabilit pentru 11 decembrie 2026, la ora 10:00, la Curtea de Apel Constanța. Până atunci, reprezentanții Damen trebuie să aducă precizările solicitate de instanță, după ce situația șantierului s-a schimbat între momentul depunerii contestației și prima ședință de judecată. În acest interval, activele au fost deja adjudecate de Rheinmetall, dar cumpărătorul nu a finalizat achiziția. Judecătorii urmează să analizeze argumentele părților și să stabilească dacă hotărârea prin care a fost permisă vânzarea accelerată rămâne în vigoare.