România, la coada clasamentului european privind puterea de cumpărare. Pe ce loc se află în 2026

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 4 nov. 2026, 09:58

România rămâne printre țările europene cu cea mai mică putere de cumpărare, potrivit unui studiu realizat pentru anul 2026. Țara noastră ocupă locul 32 din 42 de state analizate, după ce a coborât o poziție față de anul trecut. În timp ce media europeană a ajuns la 21.153 de euro pe locuitor, în România suma este aproape la jumătate. Diferențele sunt însă mari și în interiorul țării, Bucureștiul având o putere de cumpărare de peste două ori mai mare decât media națională.

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