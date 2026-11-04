România, la coada clasamentului european privind puterea de cumpărare. Pe ce loc se află în 2026

România rămâne printre țările europene cu cea mai mică putere de cumpărare, potrivit unui studiu realizat pentru anul 2026. Țara noastră ocupă locul 32 din 42 de state analizate, după ce a coborât o poziție față de anul trecut. În timp ce media europeană a ajuns la 21.153 de euro pe locuitor, în România suma este aproape la jumătate. Diferențele sunt însă mari și în interiorul țării, Bucureștiul având o putere de cumpărare de peste două ori mai mare decât media națională.
România a coborât pe locul 32 în clasamentul puterii de cumpărare
Potrivit studiului NIQ Purchasing Power Europe 2026, puterea de cumpărare a românilor este estimată la 11.283 de euro pe locuitor, pe an. Această valoare reprezintă aproximativ 53% din media europeană, care ajunge la 21.153 de euro. România a coborât astfel de pe locul 31, ocupat anul trecut, pe locul 32 în clasamentul celor 42 de țări analizate. Deși suma estimată pentru 2026 este ușor mai mare decât cea din 2025, poziția României în clasament s-a înrăutățit.
La nivel european, puterea de cumpărare a crescut nominal cu 4,4% față de anul trecut. Potrivit estimărilor, locuitorii celor 42 de țări analizate vor avea la dispoziție, în total, aproximativ 14,5 trilioane de euro în 2026. Acești bani sunt destinați cheltuielilor pentru locuință, alimente, servicii, energie, transport și alte nevoi. Diferențele dintre țări rămân însă importante, iar România se află în continuare în partea de jos a clasamentului european.
Deși România ocupă un loc modest în clasamentul european, situația este diferită în București. Capitala are cea mai mare putere de cumpărare din țară, cu o valoare estimată la 22.941 de euro pe locuitor. Suma este de peste două ori mai mare decât media națională de 11.283 de euro și depășește chiar și media europeană. Bucureștiul are un indice de 203,3 raportat la media României, ceea ce arată diferența importantă dintre Capitală și restul țării.
În clasamentul zonelor cu cea mai mare putere de cumpărare, după București urmează Cluj, cu un indice de 153,1, Ilfov, cu 152,3, și Timiș, cu 146. Pe următoarele poziții se află Sibiu, cu 124,9, Brașov, cu 122, Prahova, cu 103,6, Argeș, cu 103,4, Constanța, cu 101,8, și Alba, cu 99,3. Aceste date arată cât de mari sunt diferențele de putere de cumpărare dintre județe, unele zone depășind cu mult media națională.
Țările cu cea mai mare putere de cumpărare din Europa
Liechtenstein ocupă primul loc în clasamentul european, cu o putere de cumpărare de 78.520 de euro pe locuitor. Pe poziția a doua se află Elveția, cu 54.730 de euro, urmată de Islanda, cu 44.692 de euro. Luxemburg ocupă locul patru, cu 43.840 de euro, în timp ce Norvegia se află pe poziția a cincea, cu 35.947 de euro. Toate aceste țări au o putere de cumpărare mult peste media europeană, iar Liechtenstein înregistrează o valoare de aproape patru ori mai mare decât aceasta.
Clasamentul continuă cu Danemarca, unde puterea de cumpărare ajunge la 34.344 de euro pe locuitor, Irlanda, cu 31.930 de euro, și Austria, cu 31.454 de euro. Germania ocupă locul nouă, cu 31.193 de euro, iar Marea Britanie încheie primele zece poziții, cu 29.921 de euro. Toate aceste valori depășesc media europeană de 21.153 de euro, însă diferențele dintre țările aflate în fruntea clasamentului sunt considerabile.
Studiul arată și câteva schimbări importante față de anul trecut. Norvegia a urcat cinci poziții, de pe locul zece pe locul cinci, în timp ce Islanda a trecut pe locul trei, înaintea Luxemburgului. La nivel european, primele zece țări din clasament continuă să aibă o putere de cumpărare peste medie, în timp ce România rămâne în ultimele poziții, cu o valoare de 11.283 de euro pe locuitor.