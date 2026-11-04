România a importat cu 75% mai multe gaze în 2025. Producția internă a scăzut

Publicat 4 nov. 2026, 08:19 Actualizat 4 nov. 2026, 09:22

România a avut la dispoziție mai multe resurse energetice în 2025, însă creșterea s-a bazat într-o măsură mai mare pe importuri. Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că importurile totale de energie au crescut cu 10,6% față de anul trecut, în timp ce producția internă de energie primară s-a redus cu 2,4%.

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